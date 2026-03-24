Saudijski princ davao "savjete" Trampu: "Ovo je istorijska prilika, morate nastaviti rat protiv Irana"

Muhamed bin Salman nagovarao Trampa da nastavi rat protiv Irana, dok on šalje kontradiktorne poruke o mogućem kraju ili eskalaciji sukoba.

Saudijski princ Muhamed bin Salman nagovarao je predsjednika Donalda Trampa da nastavi rat protiv Irana, opisujući američko-izraelsku vojnu kampanju kao "istorijsku priliku" za preoblikovanje Bliskog istoka, tvrde upućeni izvori koje su brifovali američki zvaničnici, piše The New York Times.

U nizu razgovora tokom prošle nedelje, princ Muhamed poručio je Trampu da mora istrajati na uništenju iranske tvrdolinijaške vlasti, navodi The New York Times. Prema izvorima, princ smatra da Iran predstavlja dugoročnu prijetnju Zalivu koja se može ukloniti samo smjenom tamošnje vlasti.

Različiti pogledi Izraela i Saudijske Arabije

Iako i izraelski premijer Benjamin Netanjahu smatra Iran dugoročnom prijetnjom, analitičari ističu ključnu razliku u ciljevima. Za izraelske zvaničnike, slaba iranska država, zaokupljena unutrašnjim nemirima i nesposobna da ugrozi Izrael, predstavljala bi pobjedu.

S druge strane, Saudijska Arabija takav scenario vidi kao ozbiljnu i direktnu bezbjednosnu pretnju. Ipak, visoki zvaničnici u saudijskoj i američkoj administraciji strahuju da bi sukob mogao izmaći kontroli. Prema njihovim procjenama, ako se rat oduži, Iran bi mogao izvesti još razornije napade na saudijska naftna postrojenja, dok bi Sjedinjene Države mogle upasti u dugotrajan rat.

Trampove kontradiktorne poruke

U javnim istupima, Tramp šalje oprečne poruke, čas nagovještavajući kraj rata, a čas moguću eskalaciju.

U ponedjeljak je predsjednik na društvenim mrežama objavio da su njegova administracija i Iran vodili "produktivne razgovore o potpunom i konačnom rješenju naših neprijateljstava".