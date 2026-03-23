Dramatičan preokret: Tramp donio neočekivanu odluku, odustao od napada na Iran

Autor Haris Krhalić
Donald Tramp je iznenada odustao od napada na iransku energetsku mrežu, nakon produktivnih pregovora s Teheranom. Ova odluka može smanjiti tenzije na Bliskom istoku.

Donald Tramp je dramatično odustao od planova da "sravni sa zemljom" iransku energetsku mrežu, i to svega nekoliko sati prije realizacije, nakon posljednjih pregovora u posljednji čas s režimom ajatolaha.

Američki predsjednik povukao je kočnicu pred nadolazećim napadom usmjerenim na elektrane i ključnu infrastrukturu, u iznenadnom preokretu koji bi mogao udaljiti Bliski istok od ruba sukoba.

Tramp je u posljednjem trenutku otkazao planove za napad na iransku energetsku mrežu.

Do toga dolazi nakon što je izdao oštar ultimatum, prijeteći da će "uništiti" iranske elektrane ako Teheran ne popusti u krizi u Ormuskom moreuzu.

On je otkrio iznenadnu promjenu u objavi na mreži Truth Social:

"Zadovoljstvo mi je da saopštim da su Sjedinjene Američke Države i država Iran tokom posljednja dva dana vodile veoma dobre i produktivne razgovore o potpunom i sveobuhvatnom rješenju naših sukoba na Bliskom istoku.”

Samo nekoliko dana nakon što je pojačao strahove od eskalacije rata, Tramp je rekao da ga je ton razgovora uvjerio da za sada odustane od akcije.

Napisao je:

"Na osnovu karaktera i tona ovih detaljnih, opsežnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cijele sedmice, naložio sam Ministarstvu odbrane da odložI sve vojne udar(e) na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, u zavisnosti od uspjeha tekućih sastanaka i razgovora.”

