Počinje kopnena invazija na glavno iransko čvorište? Amerikanci obavijestili saveznike, ubrzano raspoređivanje snaga

Visoki američki zvaničnici najavili su mogućnost kopnene operacije na ostrvu Harg, ključnom za iranski izvoz nafte.

Visoki američki zvaničnici posljednjih dana obavijestili su svoje kolege u Izraelu i drugim zemljama da se čini kako Sjedinjenim Američkim Državama ne preostaje ništa drugo nego da pokrenu kopnenu vojnu operaciju i zauzmu iransko ostrvo Harg, saznaju dva izvora upoznata sa situacijom, piše izraelski list Džerusalem post (JP).

Ostrvo Harg, smješteno u Persijskom zalivu, glavno je iransko čvorište za izvoz nafte, pri čemu oko 90 odsto sirove nafte odlazi u Kinu. Unutar američke administracije posljednjih dana vodi se rasprava o okupaciji ostrva kako bi se Iran primorao da prekine blokadu plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je za Post da je "američka vojska ubrzala raspoređivanje hiljada marinaca i mornaričkog osoblja na Bliski istok".

To raspoređivanje uključuje amfibijsku borbenu grupu USS Boxer, koju čine amfibijski jurišni brod USS Boxer – koji funkcioniše kao laki nosač aviona – kao i amfibijski transportni brodovi USS Portland i USS Comstock. Ta tri plovila prevoze približno 4.500 marinaca i dodatnog borbenog osoblja.

Tramp prijeti iranskoj energetskoj infrastrukturi

Prije otprilike desetak dana SAD je napao vojne ciljeve na ostrvu Harg, nakon čega je američki predsjednik Donald Tramp objavio na Tviteru:

"Uništili smo sve vojne ciljeve na ostrvu.“

Predsjednik je dodao da je tada odlučio da ne uništi cjelokupnu naftnu infrastrukturu ostrva, ali je upozorio: "Ako Iran bude ometao kretanje u Ormuskom moreuzu, ponovo ću to razmotriti."

Tramp je prekjuče dodatno zaprijetio Iranu izjavivši da će, ukoliko se blokada moreuza ne ukine, ciljati iranske elektrane.

S obzirom na prkosan odgovor Irana na predsednikova upozorenja, smatra se malo vjerovatnim da će dobrovoljno prekinuti pomorsku blokadu. Zbog toga je trenutna radna pretpostavka da će za obezbjeđivanje slobode plovidbe kroz moreuz biti potrebna vojna operacija.

