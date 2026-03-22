Iran će na napade na svoju vitalnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno, poručuje zamjenik ministra spoljnih poslova.

Izvor: Shutterstock/wannasak saetia/Dora Ubaldina/Serhii Yushkov/FotoField/YousufDean

Iranski zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran na svaki napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno.

Vidi opis "Nećemo ostati dužni": Nakon Trampovih prijetnji, Iran odmah reagovao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Kako prenosi iranska agencija Mehr, Garibabadi je rekao da pretnje iranskim elektranama i "vitalnoj infrastrukturi" predstavljaju napade na civilne objekte koji ne bi smeli da budu meta u ratu.

Dodao je da će, s obzirom na to da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije ispunio svoju dužnost da zaustavi agresiju i okonča kršenja, Iran iskoristiti svoje prirodno pravo na samoodbranu.

"Svaki napad na vitalnu infrastrukturu Irana biće dočekan proporcionalnim odgovorom", rekao je Garibabadi.

Poručio je i da će punu pravnu odgovornost i sve posledice eventualne dalje eskalacije snositi oni koji su je pokrenuli.

(Index.hr/Mondo)