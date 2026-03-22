"Nećemo ostati dužni": Nakon Trampovih prijetnji, Iran odmah reagovao

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Iran će na napade na svoju vitalnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno, poručuje zamjenik ministra spoljnih poslova.

Iran će odgovoriti proporcijalno kažu zvaničnici Izvor: Shutterstock/wannasak saetia/Dora Ubaldina/Serhii Yushkov/FotoField/YousufDean

Iranski zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran na svaki napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno.

Kako prenosi iranska agencija Mehr, Garibabadi je rekao da pretnje iranskim elektranama i "vitalnoj infrastrukturi" predstavljaju napade na civilne objekte koji ne bi smeli da budu meta u ratu.

Dodao je da će, s obzirom na to da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije ispunio svoju dužnost da zaustavi agresiju i okonča kršenja, Iran iskoristiti svoje prirodno pravo na samoodbranu.

"Svaki napad na vitalnu infrastrukturu Irana biće dočekan proporcionalnim odgovorom", rekao je Garibabadi.

Poručio je i da će punu pravnu odgovornost i sve posledice eventualne dalje eskalacije snositi oni koji su je pokrenuli.

(Index.hr/Mondo) 

