Iranski zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran na svaki napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno.
"Nećemo ostati dužni": Nakon Trampovih prijetnji, Iran odmah reagovao
Kako prenosi iranska agencija Mehr, Garibabadi je rekao da pretnje iranskim elektranama i "vitalnoj infrastrukturi" predstavljaju napade na civilne objekte koji ne bi smeli da budu meta u ratu.
Dodao je da će, s obzirom na to da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije ispunio svoju dužnost da zaustavi agresiju i okonča kršenja, Iran iskoristiti svoje prirodno pravo na samoodbranu.
"Svaki napad na vitalnu infrastrukturu Irana biće dočekan proporcionalnim odgovorom", rekao je Garibabadi.
Poručio je i da će punu pravnu odgovornost i sve posledice eventualne dalje eskalacije snositi oni koji su je pokrenuli.
