Berzanski krah vazdušnog saobraćaja: Vrijednost 20 najvećih avio-kompanija pala za 53 milijarde dolara

Berzanski krah vazdušnog saobraćaja: Vrijednost 20 najvećih avio-kompanija pala za 53 milijarde dolara

Autor Dušan Volaš
0

Vrijednost 20 najvećih aviokompanija na svijetu pala je ukupno za oko 53 milijarde dolara od početka američko-izraelskog rata sa Iranom krajem februara, navodi Fajnenšel tajms.

Izvor: Shutterstock/ Greens and Blues

Avijacijska industrija prolazi kroz najgoru krizu, jer je rat poremetio rad glavnih aerodroma širom Persijskog zaliva i prizemljio mnoge letove, navedeno je u izvještaju.

Rukovodioci aviokompanija takođe su upozorili na mogućnost nestašice goriva, što izaziva dodatnu zabrinutost na početku četvrte sedmice rata na Bliskom istoku, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Cijena avionskog goriva, koje čini oko trećinu troškova aviokompanija, gotovo je udvostručena od početka rata, što bi moglo dovesti do povećanja cijena avionskih karata.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

