"Žao nam je, naša nafta je već rasprodata": Iranski parlament odbacio Trampovu dozvolu

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Galibaf odbacio potez SAD o prodaji iranske nafte sa tankera, poručivši da su zalihe već rasprodate. Vašington tvrdi da bi time na tržište stiglo oko 140 miliona barela.

Iranski parlament odbacio Trampovu dozvolu Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/hyotographics/Shutterstock

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf odbacio je, po svemu sudeći, potez Trampove administracije da Iranu izda privremenu dozvolu za prodaju nafte s tankera. Sjedinjene Države decenijama povremeno uvode sankcije na iransku naftu, a Trampova administracija blokirala je prodaju sirove nafte iz te zemlje otkako se 2018. povukla iz iranskog nuklearnog sporazuma.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je u petak da bi se tim potezom na svjetska tržišta brzo plasirala značajna količina nafte. "Privremenim oslobađanjem ovih postojećih zaliha za svijet, Sjedinjene Države će brzo na globalna tržišta plasirati približno 140 miliona barela nafte", rekao je Besent.

Galibaf, koji važi za jednog od najviših preživelih iranskih zvaničnika, na objavu američke administracije odgovorio je jutros na društvenoj mreži X. "Ukidanje sankcija na iransku naftu koja je trenutno zarobljena na moru? Žao nam je, rasprodata je", napisao je.

