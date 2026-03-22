"Imate 48 sati": Tramp prijeti Iranu uništenjem elektrana

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će „uništiti“ iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja dolazi jedva dan nakon što je govorio o „smirivanju“ rata.

„Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRIJETNJE, ne otvori ponovo Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog tačnog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANSTALE, POČEVŠI OD NAJVEĆIH!“, napisao je predsjednik SAD.

Prijetnja iranskih napada spriječila je većinu brodova da prođu kroz moreuz, uski plovni put koji služi kao kanal za oko petinu svjetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, prijeteći globalnim energetskim šokom. Njegovo skoro zatvaranje dovelo je do skoka cijena gasa u Evropi za čak 35 procenata prošle nedjelje.

Prijetnja dolazi u trenutku kada je sukob ušao na opasnu novu teritoriju. Izraelski zvaničnici rekli su da su iranske snage prvi put ispalile rakete dugog dometa, proširujući rizik od napada van Bliskog istoka.