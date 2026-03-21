Kir Starmer se hitno oglasio zbog napada na britansko-američku vojnu bazu: Dao "zeleno svjetlo" Amerikancima

Kir Starmer uverio Kipar da američka vojska neće koristiti britansku bazu na Kipru za napade na Iran.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer dao je dozvolu Sjedinjenim Državama da koriste njihove vojne baze za napade na Iran što je veoma zabrinulo Kipar gde se nalazi važna britanska baza RAF Akrotiri. Objasnio je da ta vojna baza neće biti korišćena za američke napade na Iran u ratu na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz".

Starmer je razgovarao telefonom sa predsjednikom Kipra Nikosom Kristodoulidesom nakon što je danas Iran gađao britansko-američku vojnu bazu Diego Garsija. Ova baza nalazi se u Indijskom okeanu, ali nijedna iranska raketa nije pogodila cilj.

"Premijer je razgovarao sa predsjednikom Kipra Nikosom Kristodoulidesom jutros. Premijer je objasnio da je Kipar važan prijatelj i saveznik Velikoj Britaniji i da je njena bezbjednost važna za Veliku Britaniju. Premijer je takođe objasnio da vojna baza RAF Akrotiri neće biti korišćena i nije dio britanskog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama", saopštio je portparol britanske vlade.