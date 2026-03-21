Iran ne popušta: Oboren još jedan F-16

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Iranska protivvazdušna odbrana tvrdi da je danas oborila treći neprijateljski F-16 u centralnom vazdušnom prostoru tokom sukoba.

Oboren američki lovac iznad Irana Izvor: hyotographics/Shutterstock/Profimedia

U saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) navodi se da je protivvazdušna raketa pogodila drugi neprijateljski borbeni avion u centralnom dijelu iranskog vazdušnog prostora.

Prema istom izvoru, riječ je o trećem lovcu F-16 koji pripada, kako je opisano, neprijateljskom protivniku, a meta je pogođena u 03:45 po lokalnom vremenu, tvrdi Klix. Avion je navodno bio ciljan naprednim sistemima protivvazdušne odbrane kojima upravljaju Vazduhoplovne snage IRGC-a.

U saopštenju IRGC-a se dodaje da je nekoliko sati ranije izraelska vojska priznala da je lansirala raketu protivvazdušne odbrane na jedan od svojih borbenih aviona.

Dalje se naglašava da uspješno praćenje i presretanje više od 200 vazdušnih ciljeva, uključujući dronove, krstareće rakete, avione za dopunu goriva i napredne borbene avione tokom prve tri nedjelje sukoba, odražava značajno poboljšanje mogućnosti iranske mreže za vazdušni nadzor i presretanje, kao i jačanje sistema protivvazdušne odbrane zemlje.

