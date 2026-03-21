logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Amerikanci nisu napredovali, Trampu treba očitati lekciju": Iran oštro odbacio tvrdnje američkog predsjednika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Iranski zvaničnik odbacio je Trampove izjave o smanjenju vojnih operacija, ističući da se situacija na terenu nije promijenila i da Teheran planira da odgovori.

Iranski zvaničnik odbacio je Trampove izjave o smanjenju vojnih operacija Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Neimenovani iranski zvaničnik oštro je reagovao na komentare američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućem smanjenju vojnih operacija, prenosi iranska novinska agencija ISNA, piše Al Džazira.

"Teheran ne vjeruje Trampovim izjavama. Nije došlo ni do kakve opipljive promjene u nivou američkih vojnih aktivnosti u regionu", rekao je zvaničnik.

"Ono što je Tramp najavio ne odražava stvarnost na terenu. Teheran je zaključio da bi mu sada trebao očitati jednostavnu lekciju".

Podsjećamo, Tramp je u petak izjavio da razmatra "postepeno smanjivanje" vojnih operacija, ali je kasnije poručio da ne želi "primirje" s Iranom. "Znate, ne sklapa se primirje kad doslovno uništavate drugu stranu", rekao je Tramp novinarima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ