"Amerikanci nisu napredovali, Trampu treba očitati lekciju": Iran oštro odbacio tvrdnje američkog predsjednika

Iranski zvaničnik odbacio je Trampove izjave o smanjenju vojnih operacija, ističući da se situacija na terenu nije promijenila i da Teheran planira da odgovori.
Neimenovani iranski zvaničnik oštro je reagovao na komentare američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućem smanjenju vojnih operacija, prenosi iranska novinska agencija ISNA, piše Al Džazira.
"Teheran ne vjeruje Trampovim izjavama. Nije došlo ni do kakve opipljive promjene u nivou američkih vojnih aktivnosti u regionu", rekao je zvaničnik.
"Ono što je Tramp najavio ne odražava stvarnost na terenu. Teheran je zaključio da bi mu sada trebao očitati jednostavnu lekciju".
Podsjećamo, Tramp je u petak izjavio da razmatra "postepeno smanjivanje" vojnih operacija, ali je kasnije poručio da ne želi "primirje" s Iranom. "Znate, ne sklapa se primirje kad doslovno uništavate drugu stranu", rekao je Tramp novinarima.