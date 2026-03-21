Iranci gađali raketama američko-britansku vojnu bazu: Projektil lansiran na metu udaljenu 4.000 kilometara

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Iran je ispalio dvije balističke rakete ka bazi Dijego Garsija u Indijskom okeanu, ali nijedna nije pogodila cilj.

Iran ispalio dvije balističke rakete ka bazi Dijego Garsija Izvor: Profimedia

Iran je ispalio dva balistička projektila prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, udaljenoj oko četiri hiljade kilometara, usred Indijskog okeana, izvijestio je Wall Street Journal.

Nijedna od dvije rakete nije pogodila cilj, navodi list pozivajući se na više američkih zvaničnika.

Prema riječima dvojice zvaničnika, jedan projektil je zakazao tokom leta, dok je drugi oborio američki ratni brod.

Strateška baza usred okeana

Smještena na izolovanom ostrvu arhipelaga Čagos, britanske teritorije, Dijego Garsija je jedna od dvije baze koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak ustupilo Sjedinjenim Državama na korišćenje za "specifične odbrambene operacije protiv Irana", uz Ferford u Engleskoj.

Riječ je o strateški ključnoj bazi za SAD, u kojoj su usred Indijskog okeana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, prenosi Frans pres.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2025. godine potpisalo sporazum o vraćanju suvereniteta nad arhipelagom Čagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na zakup od 99 godina kako bi se obezbijedio nastavak rada baze.

Britanci su krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, kako bi izgradili bazu, sa arhipelaga protjerali oko dvije hiljade lokalnih stanovnika, prenosi Rojters.

Možda će vas zanimati

