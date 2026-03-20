Velika Britanija dala SAD dozvolu za korištenje baza u napadima na Iran

Velika Britanija dozvolila Sjedinjenim Državama da koriste njihove vojne baze za napade na Iran.
Velika Britanija je danas dozvolila Sjedinjenim Američkim Državama da koristi njihove vojne baze za napade na Iran u ratu na Bliskom istoku, prenosi "Gardijan". Britanci su dali "zeleno svjetlo" i za odbrambene operacije koje se tiču obaranja iranskih projektila iznad Ormuskog moreuza što je razlog svađe američkog predsjednika Donalda Trampa i NATO pakta zbog čega ih je Tramp javno kritikovao i vrijeđao.
Kako javlja pomenuti britanski list, Velika Britanija i dalje direktno neće ući u rat na Bliskom istoku. Tramp je zbog toga javno kritikovao i premijera Velike Britanije Kira Starmera koji je sada odlučio da ipak dozvoli Amerikancima da koriste britanske baze za napade na Iran.