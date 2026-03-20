Velika Britanija dala SAD dozvolu za korištenje baza u napadima na Iran

Velika Britanija dozvolila Sjedinjenim Državama da koriste njihove vojne baze za napade na Iran.

Izvor: Kaua209/Alexandros Michailidis/ Below the Sky/Shutterstock

Velika Britanija je danas dozvolila Sjedinjenim Američkim Državama da koristi njihove vojne baze za napade na Iran u ratu na Bliskom istoku, prenosi "Gardijan". Britanci su dali "zeleno svjetlo" i za odbrambene operacije koje se tiču obaranja iranskih projektila iznad Ormuskog moreuza što je razlog svađe američkog predsjednika Donalda Trampa i NATO pakta zbog čega ih je Tramp javno kritikovao i vrijeđao.



Kako javlja pomenuti britanski list, Velika Britanija i dalje direktno neće ući u rat na Bliskom istoku. Tramp je zbog toga javno kritikovao i premijera Velike Britanije Kira Starmera koji je sada odlučio da ipak dozvoli Amerikancima da koriste britanske baze za napade na Iran.