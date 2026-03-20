"Turističke destinacije širom svijeta više neće biti bezbjedne za vas": Iran objavio jezivu prijetnju

General Abolfazl Šekarči iz Irana najavio je da će parkovi i turističke lokacije postati nesigurne za njihove neprijatelje.

Izvor: Hossein Fatemi/MEI / Sipa Press / Profimedia

Glavni vojni portparol Irana upozorio je da "parkovi, rekreativne oblasti i turističke destinacije" širom svijeta neće biti bezbjedni za neprijatelje Teherana.

"Od sada, na osnovu informacija koje imamo o vama, čak ni parkovi, rekreativne oblasti i turističke destinacije bilo gdje u svijetu više neće biti bezbjedni za vas", rekao je general Abolfazl Šekarči.

Šekarčijevo saopštenje objavljeno je na iranskoj državnoj televiziji.

(MONDO)