Nenjamin Netanjahu izjavio da Iran više ne može da proizvodi balističke rakete i da ne može da obogati uranijum koji je neophodan za nuklearno oružje.

Izvor: Shutterstock/Below the Sky/Anas-Mohammed/Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se javnosti tokom 20. dana rata na Bliskom istoku. Kao ključni uspjeh izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes" je istakao to što Iran više ne može da obogati uranijum uz pomoć kog bi mogao da napravi nuklearno oružje.

Obraćanje je započeo čestitkom građanima Izraela na njihovoj borbi i otporu. Aludirao je na hrabrost i podršku koju narod pruža dok Izrael i Sjedinjene Države vode rat sa Iranom koji je počeo u subotu 28. februara ove godine.

"Nakon 20 dana ratovanja, Iran više nema mogućnosti da obogati uranijum. U ovom trenutku, nemaju više kapaciteta ni za proizvodnju balističkih projektila", izjavio je Netanjahu, prenosi "Gardijan".

Otkrio je i glavne ciljeve Izraela u ratu sa Iranom. To su:

Uništenje iranskog nuklearnog programa

Uništenje balističkog oružja Irana

Stvaranje uslova za građane Irana da se izbore sa režimom u Teheranu

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis "Ne mogu više da proizvode rakete i da naprave nuklearno oružje": Netanjahu otkrio najveći uspjeh u ratu sa Iranom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.