Amerika pokrenula ofanzivu: Napad na Ormuski moreuz

Američke i savezničke snage pokrenule su pojačane vojne operacije kako bi ponovo otvorile Ormuski moreuz, jednu od ključnih svjetskih trgovačkih ruta. U napadima koriste avione i helikoptere za uništavanje iranskih pomorskih i bespilotnih snaga.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici pojačali su operacije za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koristeći borbene avione za napade na iranske pomorske snage i helikoptere "Apači" za obaranje iranskih dronova, potvrdili su američki vojni zvaničnici, objavio je "Vol strit žurnal".

Riječ je o dijelu višefaznog plana Pentagona, usmerenog na smanjenje pretnji koje predstavljaju iranske topovnjače, pomorske mine i krstareće rakete.

Ovi faktori su od početka marta ozbiljno ugrozili i usporili pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. Ukoliko operacija bude uspješna, američka mornarica mogla bi da uđe u moreuz i obezbedi siguran prolaz brodova ka i iz Persijskog zaliva.

Zatvaranje je izazvalo visoke cijene nafte

Međutim, procjenjuje se da će biti potrebno još nekoliko nedjelja da se neutrališe složena mreža iranskih vojnih kapaciteta koji ugrožavaju saobraćaj kroz područje kroz koje prolazi oko 20 odsto svjetskog izvoza nafte i veliki dio globalne trgovine.

Zatvaranje moreuza već je izazvalo nagli porast cijena nafte, pri čemu je Brent nakratko dostigao 119 dolara po barelu, prije nego što se stabilizovao na 108,65 dolara. Ovu operaciju je javno potvrdio načelnik Združenog generalštaba američke vojske, general Den Kejn , navodeći da su u akcijama učestvovali teško naoružani avioni A-10, poznati kao "Vartog", i borbeni helikopteri Apač, koji deluju iznad moreuza i duž južne obale Irana.

"A-10 trenutno deluje na južnom krilu ciljajući brze brodove za napad u Ormuskom moreuzu", rekao je Kejn, dodajući da su se operacijama pridružili i helikopteri "Apači".

Prema njegovim riječima, saveznici takođe učestvuju u operacijama, koristeći helikoptere "Apači" za obaranje takozvanih jednosmernih dronova, jednog od najefikasnijih oružja koje Iran koristi u napadima na energetske ciljeve u regionu.

Američki zvaničnici kažu da A-10 i Apači uništavaju iranske glisere koji danima ometaju komercijalni saobraćaj, dok dodatni borbeni avioni dodatno povećavaju pritisak na iranske snage.

Istovremeno, SAD izvode vazdušne napade na baze i jako utvrđene raketne sisteme koje kontroliše Iranski revolucionarni gardijski korpus, koji zajedno sa mornaricom patrolira moreuzom. Prema riječima ministra odbrane Pita Hegseta , više od 120 iranskih brodova je oštećeno ili uništeno u ovim napadima.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Iran ipak ima značajne resurse

Uprkos tome, Iran i dalje posjeduje značajan arsenal, uključujući mine, mobilne raketne sisteme i stotine skrivenih plovila smještenih u podzemnim objektima duž obale i na ostrvima. Stručnjaci upozoravaju da će biti potrebno vrijeme da se obezbijedi bezbjedna plovidba.

"Biće potrebne nedjelje da se stvore uslovi za bezbjednu plovidbu, a čak i tada će neki od iranskih kapaciteta ostati aktivni, upozorava analitičar Farzin Nadimi.

Iran je u međuvremenu napao desetine brodova, koristeći male bespilotne čamce sa eksplozivom, dronove i druge rakete, ne samo u moreuzu, već i u Omanskom i Persijskom zalivu. Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je Teheran počeo da razmatra mogućnost naplaćivanja prolaza kroz moreuz, što bi mu omogućilo da vrši politički i ekonomski uticaj na zemlje zavisne od energije iz regiona.

Analitičari upozoravaju da bi to moglo dovesti do svojevrsne prisilne zavisnosti, u kojoj bi zemlje morale da prilagode svoje odnose sa Iranom kako bi osigurale pristup izvorima energije. Još uvijek nije poznato tačno koliko je mina postavljeno u moreuzu, ali Iran ima različite tipove, uključujući i one koje se mogu aktivirati daljinski sa morskog dna. SAD su od tada povukle neke od svojih brodova za razminiranje iz regiona.

Zbog svoje uske konfiguracije, široke samo 24 milje na najužem dijelu, Ormuski moreuz je izuzetno ranjiv, a brodovi mogu biti ciljani raketama ispaljenim sa stotina kilometara udaljenosti.

Izvor: Printscreen/Google maps

Rizik i dalje postoji

Stručnjaci ističu da je smanjenje prijetnje na prihvatljiv nivo izvodljivo, ali dugotrajno i bez potpune sigurnosti.

"Moguće je ponovo uspostaviti saobraćaj, ali uvek postoji rizik od pojedinačnih napada", upozoravaju oni.

Slične taktike su već koristili jemenski Huti, saveznici Irana, koji su prošle godine mjesecima napadali trgovačke brodove. Uprkos više od hiljadu američkih udara, napadi su prestali tek nakon što je postignut prekid vatre. Helikopteri "Apači" američke vojske dugo su zaduženi za neutralizaciju iranskih čamaca za postavljanje mina, dok je A-10, prvobitno razvijen za podršku kopnenim snagama, sada prilagođen za pomorske operacije.

Iako je američko ratno vazduhoplovstvo planiralo da povuče A-10 iz upotrebe, ovaj avion se još jednom pokazao izuzetno efikasnim, kako u borbi protiv pobunjenika, tako i u aktuelnim operacijama protiv iranskih ciljeva.

A-10 je prethodno korišćen u Iraku i Avganistanu, ali i u patrolama iznad Ormuskog moreuza, uključujući operacije od 2023. godine. U skorije vrijeme, bio je stacioniran u Jordanu, odakle je učestvovao u napadima na militante Islamske države.

U međuvremenu, u region su poslate snage za brzu intervenciju od oko 2.200 američkih marinaca, koje bi mogle da igraju ključnu ulogu u obezbjeđivanju prolaza, uključujući i moguću okupaciju strateških ostrva duž iranske obale.