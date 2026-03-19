Trampova najnovija blamčina: Zbog izjave o Perl Harboru crvenili i saradnici i novinari

Trampova najnovija blamčina: Zbog izjave o Perl Harboru crvenili i saradnici i novinari

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Tramp uporedio iznenadni napad Izraela i Sjedinjenih Država na Iran sa iznenadnim napadom Japana na Perl Harbor u Drugom svjetskom ratu. Sve to dok je japanska premijerka sjedila pored njega.

Trampova izjava o Perl Harboru pred premijerkom Japana Izvor: Aaron Schwartz / Pool via CNP / MEGA Agency/ Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je danas ugostio premijerku Japana Sane Takaiči u Bijeloj kući u Vašingtonu kako bi razgovarali o brojnim temama. Fokus sastanka je svakako bio rat na Bliskom istoku, ali se dosta govorilo i o odnosima dvije zemlje kada je Tramp imao "šalu" koja bi mogla da se pogrešno shvati u Japanu, a riječ je o napadu na Perl Harbor 7. decembra 1941. godine u Drugom svetskom ratu.

U pomenutom napadu na Pacifičku flotu američke vojske u vojnoj bazi Perl Harbur je stradalo oko 2.400 američkih vojnika zbog čega su Sjedinjene Države tada odlučile da uđu u Drugi svjetski rat. Tramp je u kontekstu rata na Bliskom istoku protiv Irana govorio o tadašnjem napadu Japana na Sjedinjene Države.

"Željeli smo da ih (Iran, prim. aut.) iznenadimo. Ko zna više o iznenadnim napadima od Japana? Zašto mi niste rekli ništa o tome?", rekao je Tramp i pogledao je premijerku Japana koja je ostala zatečena pred brojnim predstavnicima medija u javnom dijelu sastanka sa Trampom.

Pogledajte fotografije sastanka Trampa sa premijerkom Japana Sane Takaiči

