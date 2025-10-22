Sanae Takaiči: "Gvozdena dama" koja je postala prva premijerka Japana

Japan je po prvi put u svojoj istoriji dobio ženu na čelu vlade – Sanae Takači, političarku poznatu po čvrstim stavovima, konzervativnom svjetonazoru i bliskosti sa bivšim premijerom Šinzoom Abeom.

Izvor: Eugene Hoshiko / Pool / AFP / Profimedia

Takači je rođena 7. marta 1961. godine u gradu Jamato-Korijama, u prefekturi Nara. Diplomirala je na Univerzitetu Kobe, a u politiku je ušla početkom devedesetih. U japanski parlament prvi put je izabrana 1993. godine, a kasnije je obavljala više ministarskih funkcija – između ostalog, bila je ministarka unutrašnjih poslova i komunikacija u vladama Šinzoa Abea.

Nakon što je 4. oktobra 2025. pobijedila na izborima za predsjednicu Liberalno-demokratske partije (LDP), Takači je i zvanično postala prva žena premijer Japana. Njen izbor smatra se istorijskim trenutkom za zemlju u kojoj žene i dalje čine tek mali procenat nosilaca političke moći.

Sanae Takaichi becomes Japan's first female prime minister, marking a significant rightward shift in the country's politicshttps://t.co/LKfJ3MNzDvpic.twitter.com/OxCAXqF6dE — Reuters (@Reuters)October 21, 2025

Konzervativna i odlučna

Poznata po nadimku "gvozdena dama Japana", Takači važi za tvrdu konzervativku. Protivi se legalizaciji istopolnih brakova, kao i zakonskoj mogućnosti da bračni parovi zadrže različita prezimena. U ekonomiji je nastavila putanju tzv. "Abenomike" – politike ekonomskih stimulansa i reformi koju je sproveo njen mentor Abe.

Njena vizija uključuje i jačanje japanske vojne uloge te reviziju pacifističkog Ustava, što izaziva i podršku i zabrinutost među Japancima. Takači smatra da Japan mora biti spremniji na bezbjednosne izazove, posebno u kontekstu odnosa sa Kinom i Sjevernom Korejom.

Simbol promjene, ali ne nužno i revolucije

Dolazak žene na čelo japanske vlade ima snažnu simboličnu težinu u društvu koje se sporo mijenja po pitanju rodne ravnopravnosti. Ipak, mnogi analitičari upozoravaju da Takačina konzervativna stajališta ne garantuju i promjene u pravcu većih prava za žene.

Njena vlada, koja se oslanja na krhku većinu u parlamentu, suočiće se s nizom izazova – od ekonomskog oporavka i demografskih problema, do napetosti u regionu.

Bez obzira na to, izbor Sanae Takači ostaje istorijski trenutak: Japan je, po prvi put u svojoj modernoj istoriji, povjerio kormilo države ženi – i to onoj koja se ne libi da jasno kaže da "snaga ne mora da znači promjenu smjera".

Iako se zove Liberalno-demokratska partija (LDP), stranka kojoj pripada Sanae Takači zapravo je konzervativna snaga koja domininira japanskom politikom od pedesetih godina prošlog vijeka. Naziv "liberalno" potiče iz istorijskog spajanja dviju frakcija, a ne iz ideološkog liberalizma. LDP zagovara tradicionalne porodične vrijednosti, jaču vojsku i čvrst savez sa Sjedinjenim Državama. Po svom profilu, najbliža je republikancima u SAD-u ili britanskim torijevcima, a Takači se smatra dijelom njenog desnog, nacionalno orijentisanog krila.