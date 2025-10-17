Japanska Vlada donirala vozilo za odvoz smeća opštini Jezero

Komunalnom preduzeću "Pliva" iz opštine Jezero danas je donirano vozilo za odvoz komunalnog otpada vrijednosti oko 310.000 KM, čija je nabavka finansirana iz programa pomoći Vlade Japana.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Ambasador Japana u BiH Tošihiro Aiki rekao je da njegova zemlja kontinuirano pomaže građane BiH, a cilj im je bolji i kvalitetniji život svakog čovjeka.

"Sljedeće godine biće tridesetogodišnjica diplomatskih odnosa naše dvije zemlje. Japanska Vlada fokusirana je na donacije u oblasti obrazovanja, ekologije, medicine i ostalim oblastima", rekao je Aiki.

On vjeruje da će saradnja opštine Jezero i japanskog grada Susami biti unaprijeđena.

Načelnik opštine Jezero Snježana Ružičić zahvalila je Vladi Japana, istakavši kako je data prednost maloj, rubnoj opštini.

"Zahvalni smo Vladi Japana na dobrim odnosima između naših zemalja. Nakon bratimljenja sa gradom Susami, čija je delegacija boravila u Jezeru, danas smo ugostili ambasadora Japana", rekla je Ružičićeva.

Vršilac dužnosti direktora Komunalnog preduzeća "Pliva" Nemanja Savić rekao je da je novo komunalno vozilo u interesu stanovnika Jezera, ali i ovog preduzeća, te da će radnicima posao biti olakšana posebno zimi.

"Kvarovi na starom kamionu su povećavali rashode našeg javnog preduzeća", rekao je Savić.