Skoro 600 putnika zarobljeno na aerodromu: Letovi kasnili i do 18 sati zbog pijanog pilota

Tri leta Japan Airlinesa sa Havaja ka Japanu kasnila su zbog pilota koji je konzumirao alkohol prije dužnosti 28. avgusta 2025. Dva leta su odložena gotovo 18 sati, što je pogodilo stotine putnika i izazvalo istragu japanskog Ministarstva transporta.

Tri leta Japan Airlinesa (JAL) sa Havaja za Japan kasnila su nakon što je otkriveno da je pilot konzumirao alkohol prije dolaska na dužnost, 28. avgusta 2025. Dva od tri leta su odložena gotovo 18 sati, što je negativno uticalo na stotine putnika.

Incident se dogodio pilotu koji je trebalo da upravlja letom za Međunarodni aerodrom Čubu Centrair, ali je na dan polaska javio da je bolestan, priznajući da je prethodne noći pio alkohol u hotelu. Ministarstvo za zemlju, infrastrukturu, transport i turizam Japana pokrenulo je istragu u sedištu JAL-a u Tokiju nakon ove situacije.

Otkriven pilot Japan Airlinesa pod uticajem alkohola

Nezgoda od 28. avgusta pogodila je oko 630 putnika. Nakon što se glavni pilot povukao, JAL je morao da pronađe zamenskog pilota, što je dovelo do značajnih kašnjenja, ne samo na liniji Honolulu–Nagoja, već i na dva leta za Tokio.

Ovo je najnoviji u nizu incidenata povezanih sa alkoholom koji uključuju zaposlene Japan Airlinesa.

U decembru 2023. godine, kompanija je od dobila zvanični nalog za poboljšanje poslovanja, kojim se zahtjevaju strožije kontrole ponašanja osoblja nakon ponovljenih slučajeva neprimerenog ponašanja.

Prethodni slučajevi neprimjerenog ponašanja

Problemi sa alkoholom pratili su ovu aviokompaniju i u prethodnim godinama.

U aprilu 2024. godine, kapetan JAL-a upozoren je od strane američke policije zbog problematičnog ponašanja dok je bio pod uticajem alkohola u svom hotelu.

U decembru 2024. godine, dvojica pilota JAL-a, planiranih za let iz Melburna za Japan, nisu prošla predletevne testove na alkohol, što je prouzrokovalo kašnjenje polaska.

U januaru 2025. godine, JAL je MLIT-u dostavio nove preventivne mjere, uključujući praćenje zaposlenih sa istorijom prekomjernog konzumiranja alkohola.

Mjere koje je preduzela aviokompanija

Kako bi se spriječili novi problemi, JAL je obećao strožiji nadzor. Njegove mjere uključuju:

Vođenje posebne liste zaposlenih koji se smatraju rizičnim zbog konzumiranja alkohola.

Pojačano praćenje ponašanja pilota, kako tokom radnog vremena, tako i van njega.

Pojačavanje protokola testiranja na alkohol prije međunarodnih i domaćih letova.

Istraga Ministarstva će utvrditi da li se ove mere efikasno sprovode ili je potrebna dodatna regulatorna akcija.

Sličan incident

Japan Airlines, nacionalni avioprevoznik, potvrdio je da su dvojica pilota premašila dozvoljeni nivo alkohola prije nego što su trebalo da upravljaju letom JL774 iz Melburna za Tokio, 1. decembra 2024. godine. Incident je izazvao kašnjenje od više od tri sata.

Dvojica starijih kapetana nisu prošla predletevne testove na alkohol nakon samostalnih testiranja u hotelu i dodatnih provjera na aerodromu u Melburnu. Japan Airlines je pokrenuo internu istragu i prijavio slučaj Ministarstvu, 6. decembra.

U pitanju su bili kapetan A, 59 godina, sa 15.632 sati leta, i kapetan B, 56 godina, sa 13.310 sati leta. Oba pilota premašila su dozvoljene limite kompanije tokom samoprovjere oko 5 ujutro u hotelu.

Kapetan A je inicijalno tražio odlaganje smjene, navodeći bolest, dok je kapetan B otišao na aerodrom. Testiranja na aerodromu potvrdila su da kapetan B i dalje ima nivo alkohola iznad sigurnosnih standarda do 8:15 ujutro. Kasnije je kapetan A ponovo testiran u hotelu i bio je ispod limita, te je stigao na aerodrom oko 6 ujutro.

Kao rezultat toga, let JL774 poleteo je iz Melburna u 10:31, što je 3 sata i 11 minuta kasnije od planiranog vremena. Sleteo je u Tokio u 17:57, sa zakašnjenjem od 2 sata i 42 minuta.

Na letu je bilo 103 putnika i 11 članova posade, uključujući dva kapetana, jednog kopilota i osam kabinskih stjuardesa.

Japan Airlines je 3. decembra sprovela detaljnu istragu i potvrdila da su oba kapetana konzumirala alkohol 30. novembra, između 14 i 16 časova. Njihova konzumacija uključivala je dva čaše penušavog vina i dvije boce vina dan prije njihove smene.

Aviokompanija sprovodi strogu politiku koja zahteva da piloti imaju preostali nivo alkohola ekvivalentan najviše četiri pića, najmanje 12 sati prije dolaska na dužnost. Bilo koji rezultat iznad 0,00 miligrama po litru na testu daha automatski diskvalifikuje pilota za let.

