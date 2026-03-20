Američka vojska raspoređuje nove trupe u ratu sa Iranom: Stižu marinci i novi nosač aviona na Bliski istok

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Američka vojska šalje više hiljada marinaca i nosač aviona na Bliski istok.

Američka vojska raspoređuje nove trupe u ratu sa Iranom Izvor: Lucas Parker/Shutterstock/APFootage / Alamy / Alamy / Profmedia

Američka vojska šalje više hiljada marinaca i mornara na Bliski istok i to tri nedjelje prije prvobitnog plana, prenosi "Skaj Njuz" saznanje "Rojtersa". Američki nosač aviona USS Bokser je krenuo ka Bliskom istoku kako bi prevezao trupe zbog rata Izraela i Sjedinjenih Država sa Iranom koji traje već 21 dan.

Još uvijek nema zvaničnih potvrda o slanju kopnene vojske u Iran. Takođe, nije trenutno poznato koja će biti tačna uloga dodatnog kontigenta vojske koji stiže na Bliski istok.

Prethodne nedjelje je visoki zvaničnik američke vojske izjavio za "NBC News" da je oko 2.500 vojnika i 2.500 mornara poslato na Bliski istok. O tome je govorio i američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak 19. marta kada je imao sastanak sa premijerkom Japana Sane Takaiči.

"Ne šaljem kopnenu vojsku nigdje. Čak i da ih šaljem, ne bih vam to rekao", izjavio je Tramp juče predstavnicima medija u javnom dijelu sastanka sa premijerkom Japana.

