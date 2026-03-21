Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu: Zavijale sirene za vazdušnu opasnost

Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu.

U vojnoj bazi Džufair u Bahreinu, u kojoj se nalazi američka vojska, prijavljene su eksplozije danas popodne tokom 21. dana rata na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranske državne agencije "Tašim". Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je potvrdilo da je odjeknulo više eksplozija danas popodne.

Uključile su se i sirene za vazdušnu opasnost. Nije poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih, a lokalnom stanovništvu je poručeno da potraže zaklon i da prate informacije nadležnih organa.