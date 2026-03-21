Strahovit napad na Izrael: Iran tvrdi da je pogodio važan nuklearni kompleks (Video)

Povrijeđeno je 47 osoba u iranskom napadu na grad Dimoni u kom se nalazi izraelski nuklearni kompleks.

Izvor: X/NEXTA

Iranska državna novinska agencija "Tašim" tvrdi da je gađala i pogodila grad Dimona na jugu Izraela gdje se nalazi izraelski nuklearni kompleks Šimon Peres Negev, prenosi "Gardijan". Prema navodima "Times of Izrael", povrijeđeno je čak 47 osoba tokom 21. dana rata na Bliskom istoku.

"Neprijatelj je još jednom dobio nezaboravnu lekciju. Raketni napad na regiju Dimone je poslao jasnu poruku: Nijedna oblast nije bezbjedna od iranskih projektila. Neprijatelj mora da se preda što prije dok ne bude kasno", objavila je iranska agencija "Tašim".

Beloruska agencija "NEXTA" objavila je i snimak za koji se tvrdi da predstavlja iranski raketni napad na izraelski nuklearni kompleks. Nije poznat nivo materijalne štete, kao i stanje povrijeđenih, a snimak treba uzeti sa rezervom jer još uvijek ne može da se provjeri da li je zaista autentičan.