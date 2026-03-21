IAEA o napadu na Dimonu: Nema naznaka oštećenja izraelskog nuklearnog centra

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je upoznata sa izvještajima da je projektil pogodio grad Dimonu u Izraelu, ali da nema naznaka oštećenja nuklearnog istraživačkog centra Negev.

Agencija UN je saopštila da regionalne vlasti nisu prijavile povišene nivoe zračenja nakon incidenta i da pažljivo prati situaciju.

IAEA je navela da će nastaviti da traži dodatne informacije.

Izraelske vlasti saopštile su ranije da je iranska balistička raketa pogodila Dimonu i da je povrijeđeno više desetina ljudi.