Ubijen komandant elitne jedinice Hezbolaha: Oglasila se izraelska vojska, sprovedena serija vazdušnih udara

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Izraelske snage likvidirale su Abu Halila Bardžija, komandanta elitne jedinice Radvan, u vazdušnom napadu na jug Libana. IDF je istovremeno uništio i prateću infrastrukturu Hezbolaha.

Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je u vazdušnom napadu na oblast Madždal Selm, u južnom Libanu, ubijen Abu Halil Bardži, visoki komandant elitne jedinice Radvan u sastavu Hezbolaha. Kako prenosi Al Džazira, pozivajući se na ukrajinske i bliskoistočne izvore, u istom napadu poginula su još dva člana ove organizacije.

Detalji operacije

Pored ciljanog napada na Bardžija, izraelska vojska je potvrdila da je sprovela seriju vazdušnih udara na više lokacija u južnom Libanu, ciljajući objekte koje identifikuje kao infrastrukturu Hezbolaha.

Iako su izraelski zvaničnici izneli ove podatke, zvanični predstavnici Hezbolaha, kao i većina lokalnih medija na Bliskom istoku, još uvijek se nisu oglasili povodom ovih navoda.

Kontekst i jačanje vojnog prisustva

Ovaj incident dolazi u trenutku naglih tenzija na granici. Podsjećamo da je Izrael od početka marta značajno pojačao svoje vojno prisustvo na sjevernoj granici sa Libanom, gdje je broj vojnih trupa više nego udvostručen.

