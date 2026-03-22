Tramp našao novog najvećeg neprijatelja: "Iran je mrtav"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio da je "Iran za njega umro", dodajući da je identifikovao novog glavnog neprijatelja Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp tvrdi da su demokrate najveći neprijatelji amerike Izvor: Shutterstock/Drop of Light/Vladimir Mulder/Cheshir.002/zef art/Getmilitaryphotos

Američki predsjednik Donald Tramp je u nedelju nazvao Demokratsku stranku najvećim neprijateljem Sjedinjenih Država, poslije Irana.

"Sada, kada je Iran umro, najveći neprijatelj Amerike je radikalna ljevica, veoma nesposobna Demokratska stranka. Hvala vam na pažnji u vezi sa ovim pitanjem", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U drugom saopštenju, Tramp je rekao da će agenti Službe za imigraciju i carine (ICE) biti raspoređeni na aerodrome u ponedjeljak kako bi pomogli radnicima Uprave za bezbjednost u transportu (TSA), pohvalivši njihovu posvećenost uprkos onome što je nazvao opstrukcijom od strane demokrata.

Raspoređivanje ICE agenta

Ova objava dolazi dan nakon što je predsjednik prvi put zaprijetio da će rasporediti agente ICE na aerodrome ako demokrate ne pristanu da okončaju djelimično zatvaranje vlade.

"U ponedjeljak, ICE će otići na aerodrome kako bi pomogao našim izuzetnim agentima TSA koji su ostali na poslu uprkos činjenici da radikalna ljevica demokrata, koja je fokusirana samo na zaštitu tvrdokornih kriminalaca koji su ilegalno ušli u našu zemlju, ugrožava Ameriku uskraćivanjem sredstava koja su davno dogovorena u potpisanim i zapečaćenim ugovorima", dodao je Tramp, prenosi Avaz.

Radnici TSA na aerodromima širom Amerike rade bez plate od djelimičnog zatvaranja vlade u februaru, nakon što republikanci i demokrate nisu uspjeli da postignu sporazum o finansiranju.

Kontroverzne akcije

Nakon višemjesečnih kontroverznih represija ICE-a protiv imigranata u brojnim američkim gradovima, koje su dovele do smrtnih slučajeva i izazvale snažne reakcije javnosti, demokrate su odbile da ICE-u daju dodatna sredstva dok se ne sprovedu ozbiljne reforme.

Tokom obustave rada, radnici TSA su morali da nastave da rade na aerodromima bez plate, jer su njihovi poslovi klasifikovani kao neophodni.

Dok se zatvaranje nastavlja, demokratski senatori su pokušali da usvoje niz manjih zakona za finansiranje agencija Ministarstva za unutrašnju bezbjednost, osim ICE, uključujući TSA i Federalnu agenciju za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA), ali su republikanci u Senatu odbacili ove prijedloge.

