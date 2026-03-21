Još
Neprimjerna reakcija Donalda Trampa povodom smrti Roberta Milera: "Drago mi je što je umro"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Tramp izjavio da mu je drago što je preminuo Robert Miler, bivši direktor FBI.

Tramp izjavio da mu je drago što je preminuo bivši direktor FBI Izvor: Ron Sachs / CNP / SplashNews.com /DT phots1/Shutterstock

Bivši direktor FBI (Federalni istražni biro) Robert Miler preminuo je danas, a američki predsjednik Donald Tramp imao je neprimjereni komentar na tu vijest. Na svojoj društvenoj mreži "Truth social" je napisao da mu je drago što je Miler preminuo.

"Robert Miler je upravo preminuo. Dobro je, drago mi je što je umro. Više ne može da povređuje nevine ljude", napisao je Tramp.

Ko je bio Robert Miler?

Robert Miler preminuo je danas u 81. godini. On je bio direktor FBI i vodio je istragu o navodnom ruskom miješanju u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine.

Njegova porodica je u avgustu 2025. saopštila da mu je dijagnostikovana Parkinsonova bolest tokom 2021. godine, javlja "CNN". Na čelu FBI je bio od 2001. do 2013. godine, a prije toga je bio savezni tužilac, marinac i visoki zvaničnik američkog Ministarstva pravde.

