Nikola Topić neće ići kod Trampa, ceo tim ga "iskulirao": Ovaj gest će ga veoma naljutiti i neće zaboraviti

Goran Arbutina
Oklahoma Siti Tanderi neće otići kod Donalda Trampa u tradicionalnu posjetu NBA šampiona Bijeloj kući

Oklahoma Siti Tanderi, aktuelni šampion NBA lige, neće otići u tradicionalnu posjetu predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trampu.
U saopštenju koje je dostalvljeno portalu "Atletik", navedeno je da je zgusnut raspored Tandera razlog i zbog kojeg kod Trampa neće otići Šej Gildžus Aleksander i ostatak tima u kojem igra i Srbin Nikola Topić.

Tanderi neće odnijeti pehar kod Trampa uprkos činjenici da ovog vikenda igraju protiv Vašington Vizardsa u gostima, u glavnom gradu, na manje od dva kilometara vožnje od Bele kuće, u dvorani "Kapital One arena". Taj meč biće odigran u nedjelju uveče od 22 časa po vremenu u Srbiji.

"U kontaktu smo sa Bijelom kućom i veoma poštujemo i zahvalni smo zbog te komunikacije, ali tajming jednostavno nije odgovarao", navedeno je u objašnjenju kluba.

Trampa ovakve stvari veoma ljute

Tramp se još nije oglasio o ovome, ali nije prvi put da NBA šampion neće da mu ode u posjetu, što se dogodilo i 2017. godine, kada su ga "iskulirali" Golden Stejt Voriorsi, a onda im je javno opozvao pozivnicu.

"Dolazak u Bijelu kuću smatra se velikom čašću za šampionski tim. Pošto Stefon Kari oklijeva, pozivnica je povučena", saopštio je tada Donald Tramp.

Godinu kasnije, Voriorse nije ni pozvao, a 2019. je Toronto otišao kod kanadskog premijera Džastina Trudoa u Otavu. Tradicija odlaska šampiona sa titulom kod predsjednika SAD ponovo je uspostavljena 2023. godine, u vrijeme mandata Džoa Bajdena, ali je sada ipak prekinuta.

