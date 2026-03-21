Guteres: Odbor za mir je lični Trampov projekat, sarađujemo zbog Palestine

Guteres: Odbor za mir je lični Trampov projekat, sarađujemo zbog Palestine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Generalni sekretar UN Antonio Guteres izjavio je da sarađuje sa Odborom za mir američkog predsjednika Donalda Trampa iako smatra da nema potrebe da ta organizacija postoji.

Antonijo Guteres o trampovom odboru za mir Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

"Postoji cilj koji je definisao i odobrio Savjet bezbjednosti i mi aktivno sarađujemo sa strukturama koje je stvorio Odbor za mir", rekao je Guteres u intervjuu za "Politiko".

On je pozdravio cilj Odbora za mir da finansira i ispuni osnove plana za obnovu Gaze, uključujući gradnju domova i infrastrukture za Palestince.

Guteres je dodao da, uprkos tome, ne vidi potrebu za postojanjem Odbora za mir.

"Sve ostalo je sada lični projekat predsjednika Trampa, u kojem on ima potpunu kontrolu nad svim. Ovo nije efikasan način za rješavanje dramatičnih problema koje sada imamo", rekao je generalni sekretar UN.

Guteres je naglasio da UN žele da doprinesu rješavanju krize u Ormuskom moreuzu i da na tome rade sa zemljama iz regije Persijskog zaliva, dok istovremeno ostaju u kontaktu sa Evropskim savjetom.

