Tramp: Lakše je s Putinom nego sa Zelenskim, više vjerujem ruskom predsjedniku

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je teže sarađivati sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim nego sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, u kojeg ima i veće povjerenje.

Tramp je izrazio i veće povjerenje u Putina nego u evropske saveznike Vašingtona.

"Putin je pokazao da se ne plaši Evrope", rekao je Tramp za mrežu "MS NOW".

Prošle sedmice Tramp je rekao da je lakše pregovarati o ukrajinskom sporazumu sa Putinom nego sa Zelenskim.

Posljednji telefonski razgovor Putina i Trampa održan je 9. marta. Dva lidera razgovarala su tada o sukobima u Ukrajini i Iranu.