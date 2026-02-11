Donald Tramp Evropi prepustio kontrolu nad tri ključne NATO baze

Visoki zvaničnik NATO rekao je da su saveznici postigli dogovor o novog raspodjeli odgovornosti unutar komandne strukture.

Donald Tramp prepustio je evropskim zemljama kontrolu nad tri ključna komandna mjesta u okviru NATO-a.

Velika Britanija preuzeće Atlantsku komandu NATO-a sa sjedištem u Norfolku, u saveznoj američkoj državi Virdžiniji, dok je Italiji povjerena odgovornost za južno krilo Alijanse iz baze u Napulju.

Njemačka i Poljska će, po principu rotacije, upravljati Zajedničkom komandom snaga Brunssum u Holandiji, u okviru istorijskog preustroja komandne strukture NATO-a.

Izvori unutar Alijanse insistiraju da ova odluka ne znači povlačenje Donalda Trampa iz NATO-a, već predstavlja korak ka tome da evropske zemlje preuzmu veći dio odgovornosti za odbranu kontinenta.

Time će evropski komandanti prvi put preuzeti operativno vođstvo nad sve tri NATO zajedničke komande snaga.

Jedan zvaničnik NATO-a izjavio je za list The Telegraph da su saveznici postigli dogovor o novoj raspodjeli odgovornosti među najvišim oficirima u okviru komandne strukture Alijanse, čime će evropske članice, uključujući i najnovije, imati znatno istaknutiju ulogu u vojnom rukovodstvu NATO-a.

Američki predsjednik je u više navrata zaprijetio da bi SAD mogle da smanje svoju ulogu u Alijansi, kao i da povuku dio trupa iz Evrope kako bi se fokusirale na druge bezbednosne izazove, poput Kine.

Takva retorika dovela je u pitanje spremnost američkih snaga da priteknu u pomoć evropskim saveznicima u slučaju ruskog napada.

Makron upozorava na opasnost od opuštanja

Trampova prijetnja da bi SAD mogle da preuzmu Grenland, arktičko ostrvo koje pripada teritoriji članice NATO-a Danske, zaprijetila je da gurne Alijansu u najdublju krizu u njenoj istoriji.

Kao odgovor na to, evropske vlade ubrzano povećavaju izdvajanja za odbranu i nastoje da Vašingtonu pokažu da Evropa može samostalno da se nosi sa bezbednosnim izazovima.

Francuski predsjednik Emanuel Makron, koji se već duže zalaže za veću evropsku stratešku autonomiju, upozorio je u intervjuu za više medija da u budućnosti može doći do novog "grenlandskog trenutka".

On je poručio da Evropska unija ne smije da se uljuljka u lažni osjećaj sigurnosti, čak i nakon privremenog smirivanja tenzija između SAD i Evrope povodom arktičkog ostrva.

Uoči Minhens­ke bezbjednosne konferencije, koja se održava ovog vikenda, stručnjaci su upozorili da Tramp predvodi eru takozvane "politike rušenja", usmerene na razgradnju tradicionalnih međunarodnih institucija.

U godišnjem izvještaju konferencije, objavljenom pred samit u Bavarskoj, američki predsjednik je opisan kao "rušitelj evropske bezbjednosti".

NATO zavisio od SAD

Evropske članice NATO-a su decenijama u velikoj mjeri zavisile od SAD kada je riječ o planiranju, komandovanju i kontroli. Funkciju vrhovnog savezničkog komandanta u Evropi tradicionalno obavlja američki oficir, koji je ujedno i komandant američkih snaga na kontinentu.

General Aleksus Grinkevič, koji trenutno obavlja tu dužnost, imao je važnu ulogu u američkom pregovaračkom timu u pokušajima da se okonča rat u Ukrajini.

U okviru novog rasporeda, Sjedinjene Države će preuzeti kontrolu nad NATO pomorskim snagama sa sjedištem u Nortvudu u Velikoj Britaniji. To znači da će američki oficiri i dalje nadgledati ključne vazdušne, kopnene i pomorske komande Alijanse, kao i zadržati najvišu funkciju vrhovnog savezničkog komandanta za Evropu.

Američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da Tramp ne želi da oslabi, već da dodatno ojača Alijansu, insistirajući da Evropa preuzme veći dio odgovornosti.

"Naš cilj je da NATO učinimo snažnijim, ne da se povučemo ili odbacimo Alijansu, već da ona funkcioniše onako kako je i zamišljena: kao savez 32 snažne i sposobne države", poručio je Vitaker.