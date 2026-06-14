Prelomni dan za Švajcarsku: Građani odlučuju da li će uvesti ograničenje broja stanovnika

Građani Švajcarske danas izlaze na referendum na kojem odlučuju da li će broj stanovnika u zemlji biti ograničen na 10 miliona. Ukoliko prijedlog bude usvojen, Švajcarska bi postala prva evropska država koja je zakonski odredila maksimalan broj stanovnika.

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Švajcarci će na referendumu odgovarati na jednostavno pitanje - da li broj stanovnika zemlje treba da bude ograničen na 10 miliona.

Trenutno u Švajcarskoj živi nešto više od devet miliona ljudi, što je značajan rast u odnosu na 8,3 miliona stanovnika koliko ih je bilo prije deset godina. Prema zvaničnim podacima, više od četvrtine stanovništva čine osobe rođene u inostranstvu.

Prijedlog je pokrenula najveća politička grupacija u zemlji, desničarska Švajcarska narodna partija (SVP), koja tvrdi da je riječ o pitanju održivosti i dugoročnog razvoja države.

Zagovornici upozoravaju na pritisak na infrastrukturu

Predstavnici SVP-a smatraju da nekontrolisana imigracija dovodi do prebrzog rasta stanovništva i stvara pritisak na stambeno tržište, saobraćajnu infrastrukturu i javne usluge.

Direktor švajcarskog instituta Avenir Suise, Jirg Miler, izjavio je da dio građana osjeća posljedice brzog rasta populacije.

"Sve više se osjeća pritisak na tržište nekretnina, infrastrukturu i javne prostore. Mnogi imaju utisak da je zemlja postala prenatrpana" rekao je on.

Prema njegovim riječima, upravo je taj osjećaj iskorišćen kao osnova za referendumsku inicijativu.

Političari uglavnom protiv prijedloga

Iako se o predlogu danas odlučuje na referendumu, većina političkih stranaka protivi se njegovom usvajanju.

Ipak, švajcarski sistem direktne demokratije omogućava građanima da pokrenu referendum ukoliko prikupe najmanje 100.000 potpisa podrške u roku od 18 mjeseci.

Posljednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi glasanje moglo biti veoma neizvjesno. Početkom maja podrška i protivljenje prijedlogu bili su gotovo izjednačeni, dok novije ankete pokazuju blagu prednost protivnika ograničenja stanovništva.

Zemlja koja privlači doseljenike

Broj stanovnika Švajcarske utrostručio se tokom posljednjih sto godina.

Tokom 2024. godine broj stanovnika premašio je devet miliona, pre svega zahvaljujući imigraciji, koja je nadoknadila pad nataliteta.

Iako nije članica Evropske unije, Švajcarska od 2002. godine ima sporazum o slobodnom kretanju sa EU, a deo je i Šengenske zone.

Oko 27 odsto stanovnika čine strani državljani bez švajcarskog pasoša. Najveći broj njih dolazi iz Italije, Njemačke, Portugala i Francuske.

Zašto ljudi dolaze u Švajcarsku?

Stručnjaci ocijenjuju da je veliki priliv stanovništva posljedica stabilne ekonomije, visokog životnog standarda i povoljnog geografskog položaja zemlje.

Švajcarska je veoma privlačna za život. Ekonomija dobro funkcioniše, porezi su niži nego u mnogim susjednim zemljama, a kvalitet života je visok - rekao je Miler.

On smatra da podrška referendumu nije nužno motivisana ksenofobijom, već brigom dela građana zbog brzine kojom raste broj stanovnika.

Protivnici upozoravaju na opasnu poruku

Protivnici inicijative optužuju organizatore kampanje da koriste antiimigrantsku retoriku i da za društvene probleme okrivljuju strance.

Poslanica Zelenih Delfin Klopfenštajn ocijenila je da se stranci predstavljaju kao glavni krivci za brojne izazove sa kojima se društvo suočava.

Pojedini zvaničnici upozorili su da bi eventualno usvajanje prijedloga moglo da dovede do izolacije zemlje i pogoršanja odnosa sa Evropskom unijom.

Šta bi se dogodilo ako referendum prođe?

Ukoliko građani podrže inicijativu, vlasti bi bile obavezne da uvedu mere za ograničavanje migracija u dvije faze.

Prvi korak podrazumijevao bi ograničavanje ulaska novih migranata, uključujući određene kategorije tražilaca azila i članova porodica stranih državljana, kada broj stanovnika dostigne 9,5 miliona.

Druga faza aktivirala bi se kada broj stanovnika dostigne 10 miliona. Tada bi Švajcarska bila primorana da raskine sporazum o slobodnom kretanju sa Evropskom unijom.

Privreda strahuje od manjka radne snage

Poslovna zajednica upozorava da bi ograničavanje migracija moglo ozbiljno da ugrozi švajcarsku ekonomiju.

Najveće poslovno udruženje Economiesuisse ocenilo je da bi predlog mogao da predstavlja ozbiljnu prijetnju ekonomskom prosperitetu zemlje.

Ekonomisti upozoravaju da Švajcarska već sada ima problem sa starenjem stanovništva i nedostatkom radne snage, a da bi dodatna ograničenja mogla da pogoršaju situaciju.

Posebno su ugroženi sektori zdravstva, ugostiteljstva, hotelijerstva i izvozne industrije, koji u velikoj mjeri zavise od stranih radnika.

Odluka u rukama građana

Konačnu odluku doneće građani Švajcarske na referendumu održanom danas, a prvi rezultati očekuju se tokom večeri.

Ishod glasanja mogao bi da ima značajne posledice ne samo po Švajcarsku, već i po njene buduće odnose sa Evropskom unijom i evropsku debatu o migracijama.

(CNN/Mondo)