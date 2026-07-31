Muškarac iz Goražda osumnjičen da je mjesecima progonio i uhodio ženu preko društvenih mreža

Muškarac iz Goražda čiji su inicijali A.M. uhapšen je zbog sumnje da je više od pet mjeseci u kontinuitetu pratio i uhodio jednu ženu, te objavljivao i dijelio njene fotografije i druge sadržaje na javnim platformama.

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On je to sve radio putem informaciono-komunikacionih tehnologija i društvenih mreža, preko kojih je uspostavljao neželjeni efekat sa oštećenom, saopšteno je iz Federalne uprave policije /FUP/.

Kako je navedeno u saopštenju, uhapšeni je otvarao lažne profile na mrežama komunikacije i sumnjiči se da je počinio krivično djelo uhođenje.