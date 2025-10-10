Akcija FUP-a: Uhapšen 27-godišnjak zbog sumnje na uhođenje i nasilje

Federalna uprava policije uhapsila je danas u Sarajevu S.D (27) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uhođenje, ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje.

Izvor: Shutterstock

Akcija je izvedena pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, a po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu.

Tom prilikom izuzeti su digitalni dokazi koji uhapšeno lice dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, saopšteno je iz FUP-a.

Uhapšeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama FUP-a i predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.