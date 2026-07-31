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Nezakonite izmjene regulacionih planova u Banjaluci: Inspektorat RS naložio obustavu revizija

Nezakonite izmjene regulacionih planova u Banjaluci: Inspektorat RS naložio obustavu revizija

Autor Dušan Volaš
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Inspekcija je utvrdila da su izmjene regulacionih planova u Banjaluci nezakonite jer nisu usklađene sa važećim Urbanističkim planom, saopštila je grupa građana "Za Plan", dodajući da je naložena obustava revizija usvojenih 2021. i 2022. godine.

Inspekcija utvrdila da planski dokumenti u Banjaluci nisu usklađeni sa Urbanističkim planom Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Iz ove grupe građana saopšteno je da su obaviješteni o ishodu inspekcijskog nadzora koji su ranije zatražili. Republički urbanističko-građevinski inspektori obavili su kontrolu koja je obuhvatila izradu regulacionog plana dijela naselja "Vrbanja", izmjene dijela plana "Lauš 3", izradu regulacionog plana radne zone "Kumsale" (blokovi A, B i C), kao i plan "Ada Debeljaci 2".

Nakon izvršenih kontrola, inspektori su izdali rješenja kojima se nalaže obustava izmjena spornih planova. Kao glavni razlog navedeno je to što se predmetni regulacioni planovi ne izrađuju na osnovu važećeg Urbanističkog plana grada Banjaluke, koji predstavlja zakonski obavezan osnov za izradu planskih dokumenata na urbanom području.

Iz grupe "Za Plan" podsjećaju da su od Skupštine grada ranije zahtijevali obustavu postupaka izmjena i izrade planova sve dok se ne usvoji novi urbanistički plan, ali odbornici taj prijedlog nisu prihvatili. Zbog toga su prošle godine zatražili hitan inspekcijski nadzor nad više od 30 odluka i zaključaka donesenih nakon utvrđivanja Nacrta Urbanističkog plana 2020–2040. godine, te sada traže da se inspekcija izjasni i o preostalim planovima.

U objavi se dodaje da Grad Banjaluka još uvijek nije usvojio novi urbanistički plan koji bi zamijenio onaj iz 1975. godine, a koji se i dalje pravno smatra važećim planskim dokumentom višeg reda. Iako je drugi javni uvid u Nacrt novog urbanističkog plana okončan još 15. septembra 2025. godine, javnost do danas nema zvaničnih informacija o tome kada će biti utvrđen njegov konačan prijedlog.

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Tagovi

Regulacioni plan Inicijativa "Za plan" Banjaluka Urbanistički plan Inspektorat RS

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