Kula u centru Banjaluke: Investitor želi toranj od 25 spratova, čeka se izmjena regulacionog plana

U centru Banjaluke planira se izgradnja nove stambeno-poslovne kule u okviru kompleksa Grand Trade, ali realizacija projekta trenutno zavisi od izmjene važećeg regulacionog plana koji ograničava spratnost na 16 etaža. Investitor, međutim, planira toranj od 25 spratova, što zahtijeva urbanističke izmjene prije početka gradnje, piše BL portal.

Kompleks Grand Trade, smješten preko puta zgrade Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, već je djelimično izgrađen, ali značajan dio zemljišta i dalje je neiskorišten. Nova kula zamišljena je kao naredna faza razvoja ovog prostora.

Iz kompanije navode da građevinska dozvola još nije izdata upravo zbog postojećih ograničenja. Pojašnjavaju da će radovi početi tek nakon eventualne izmjene regulacionog plana, dok u suprotnom postoji mogućnost da se prioritet preusmjeri na druge objekte unutar kompleksa.

Parcela predviđena za nastavak gradnje prostire se na oko 20.000 kvadratnih metara, od čega je gotovo polovina još uvijek slobodna. Prema riječima investitora, čiji je vlasnik biznismen Mile Radišić, fokus je trenutno na izgradnji kule, dok ostali projekti ostaju u drugom planu.

Planirani toranj imao bi kombinovanu namjenu – poslovni prostori bili bi smješteni u prizemlju i galeriji, dok bi ostatak objekta bio stambeni. Iako su ranije u javnosti predstavljani projekti staklene poslovne kule, iz kompanije ističu da su planovi u međuvremenu izmijenjeni i prilagođeni postojećem konceptu kompleksa.

Dostavljeni vizuelni prikazi predstavljaju idejno rješenje, a konačan izgled objekta zavisiće od urbanističkih uslova i daljeg razvoja projekta. Za sada, sudbina izgradnje ostaje vezana za odluku o izmjeni regulacionog plana, koja bi omogućila izgradnju višeg objekta u centru grada.