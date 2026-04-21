Grad odgovorio stanarima Lorkinog naselja: Parking mjesta nisu oduzeta, tek će biti izgrađena i dostupna svima

Nakon protesta mještana Lorkinog naselja, iz Grada Banjaluka tvrde da se sve radi po planu i zakonu te da su na raspolaganju stanarima za sva pojašnjenja.

Odgovarajući na medijske i druge napise u vezi s izgradnjom objekata u Lorkinom naselju, kao i na održani skup stanara ovog naselja, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje Vuk Višekruna naveo je da je jasno da je upravo regulacioni plan iz 2008. godine taj koji je na ovom području dozvolio izgradnju novih objekata i definisao uslove izgradnje i parkiranja za ove objekte.

"Tako da je neobično kada predstavnik stanara kaže da nema ništa protiv ovakvog plana, a istovremeno organizuje proteste protiv izgradnje planiranih objekata. S druge strane, smatramo da se ne radi o dobrom planskom rješenju, koje u dio grada u kojem već postoji nedostatak parkinga uvodi veći broj novih objekata kolektivnog stanovanja.Ipak, dok god je ovakav plan na snazi, obavezni smo da ga poštujemo (kako grafički dio plana, tako i odredbe definisane njegovim tekstualnim dijelom)", naveo je Višekruna.

Naglašava da Regulacioni plan „Nova varoš“ na ovom području predviđa izgradnju objekata orijentisanih na dvije saobraćajnice: s jedne strane na Ulicu Ranka Šipke, a s druge na Ulicu Petra Rađenovića.

"U Ulici Petra Rađenovića planirana je i izgradnja parkinga, i to u neprekinutom nizu uz novoplanirane objekte. Ta parking mjesta trenutno ne postoje (njihova izgradnja planirana je zajedno s izgradnjom objekata), te ne mogu biti „oduzeta“ stanarima naselja. Kada budu izgrađena, moći će ih koristiti svi stanari naselja — kako oni u postojećim, tako i oni u novoizgrađenim zgradama, jer će u tom trenutku imati jednak status", pojašnjava Višekruna.

Dodaje da objekti, odnosno građevinske parcele objekata, moraju imati obezbijeđen kolski pristup sa javne saobraćajnice.

"Za predmetne objekte (od kojih je za jedan izdata građevinska dozvola, a za drugi lokacijski uslovi) taj pristup riješen je iz Ulice Petra Rađenovića, a ne iz Ulice Ranka Šipke, koja predstavlja primarnu gradsku saobraćajnicu i u kojoj je regulacionim planom predviđen zeleni pojas s drvoredom. Da bi se pristup parceli vozilima obezbijedio, bilo je potrebno jedno ili dva planirana parking mjesta na javnoj površini „ukinuti“ i na njihovom mjestu planirati saobraćajnu površinu za pristup građevinskoj parceli, jer je to jedino na tom mjestu bilo moguće. Ovo čisto tehničko rješenje nikako ne predstavlja kršenje regulacionog plana", naglasio je Višekruna.

Sve navedeno, kako ističe, predviđeno je i samim regulacionim planom, u poglavlju koje se odnosi na saobraćaj, gdje se navodi da „U većem broju ulica su planirani novi parkinzi i ogranci ulica kako bi se obezbijedio kolski prilaz svim planiranim objektima i parking prostor za postojeće i planirane korisnike sadržaja“, kao i da su „u zonama javnih sadržaja i kolektivnog stanovanja predviđeni parkinzi i parking-garaže za potrebe parkiranja motornih vozila korisnika tih prostora“.

"Za objekat za koji su izdati lokacijski uslovi, urbanističko-građevinska inspekcija donijela je rješenje kojim nalaže usklađivanje lokacijskih i urbanističko-tehničkih uslova s važećim regulacionim planom ili njihovo stavljanje van snage. Odjeljenje je postupilo po nalogu inspekcije, te je investitoru naložena korekcija urbanističko-tehničkih uslova, a taj postupak je u toku, o čemu su predstavnici stanara obaviješteni. Dok se ovaj postupak ne okonča, ne postoje uslovi za nastavak postupka izdavanja građevinske dozvole. S obzirom na to da se u ovom trenutku ne preduzimaju radnje, nema ni takozvanog „zida ćutanja“, već su stanari upoznati sa svim dosad preduzetim radnjama i koracima u ovim predmetima. U eventualnom postupku izdavanja građevinske dozvole biće ispoštovana sva zakonom propisana procedura i saslušana lica, koja u skladu sa zakonom, imaju svojstvo stranke u postupku", objasnio je Višekruna.

Za drugi objekat, koji je predmet medijskih i drugih napisa, Višekurna navodi da je građevinska dozvola izdata prije više od tri godine i pravosnažna je, te je investitor započeo izvođenje radova.

"Građevinska dozvola i lokacijski uslovi izdati su u skladu s važećim regulacionim planom i zakonom propisanom procedurom. Prema važećem zakonu, investitor ima rok za početak izvođenja radova, ali ne i rok u kojem ih mora završiti (nažalost), tako da na terenu trenutno postoji iskop ispunjen vodom na privatnoj parceli, koji svakako ne predstavlja prijatan prizor za prolaznike, ali osim toga ne vidim nijedan razlog da se od toga pravi medijska senzacija", kazao je Višekruna.

I ovom prilikom ističe da Odjeljenje ostaje na raspolaganju stanarima za eventualna pojašnjenja, kao i za sastanak s predstavnicima stanara u terminu koji bi zajednički usaglasili.

Podsjećamo, mještani Lorkinog naselja u Novoj varoši održali su mirni protest „Ni metar mimo plana“, upozoravajući na sporne dozvole za gradnju i nedostatak parkinga.

Građani upozoravaju da se u pojedinim slučajevima investitorima omogućava da obavezna parking mjesta obezbijede na javnim površinama koje još nisu ni izgrađene, što, kako tvrde, otvara prostor za veću spratnost i više stanova nego što je planom predviđeno.

Posebno naglašavaju da bi nova gradnja mogla donijeti dodatnih 60 do 70 vozila, što bi dodatno opteretilo saobraćaj i infrastrukturu u ovom dijelu grada.

Mještani tvrde i da su pojedini projekti u suprotnosti sa regulacionim planom iz 2008. godine, prema kojem svaki investitor mora obezbijediti parking u okviru svoje parcele, bez oslanjanja na javne površine. Upozoravaju i na moguće smanjenje zelenih površina i osunčanosti stanova.

Sa protesta je poručeno da građani nisu protiv gradnje, ali da traže poštovanje regulacionog plana i zaštitu javnog prostora.

