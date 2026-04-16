"Ni metar mimo plana": Stanari Lorkinog naselja najavili mirno okupljanje u subotu

Stanari Lorkinog naselja u Banjaluci najavili su protestno okupljanje za subotu, 18. april.

Stanari banjalučkog „Lorkinog“ naselja organizuju mirno protestno okupljanje i konferenciju za medije u subotu, 18. aprila, kako bi iskazali nezadovoljstvo planiranom izgradnjom stambenih objekata u ovom dijelu grada.

Pod sloganom „Ni metar mimo plana“, stanari će u 11 časova u Ulici Petra Rađenovića (ispred prostorija Udruženja "4+") ukazati na objekte koji, prema njihovim tvrdnjama, nisu u skladu sa regulacionim planom.

Glavni razlozi nezadovoljstva su:

Izgradnja mimo standarda: Stanari tvrde da novi objekti direktno narušavaju kvalitet života u planski građenom naselju.

Gubitak parking mjesta: Izgradnja bi mogla oduzeti prostor namijenjen javnom parkingu, što bi dodatno pogoršalo ionako tešku situaciju sa parkiranjem u ovom dijelu grada.

Prenamjena javnog prostora: Građani upozoravaju da se prenamjena vrši na štetu stanovnika



Tokom konferencije za medije, koja će biti održana neposredno prije početka samog protesta, stanari planiraju iznijeti konkretne zahtjeve nadležnim organima. Takođe, namjeravaju ukazati na uočene nepravilnosti u postupcima izdavanja dozvola za sporne objekte.