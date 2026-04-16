logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ni metar mimo plana": Stanari Lorkinog naselja najavili mirno okupljanje u subotu

Autor Haris Krhalić
0

Stanari Lorkinog naselja u Banjaluci najavili su protestno okupljanje za subotu, 18. april.

lorkino naselje protest Izvor: Screenshot

Stanari banjalučkog „Lorkinog“ naselja organizuju mirno protestno okupljanje i konferenciju za medije u subotu, 18. aprila, kako bi iskazali nezadovoljstvo planiranom izgradnjom stambenih objekata u ovom dijelu grada.

Pod sloganom „Ni metar mimo plana“, stanari će u 11 časova u Ulici Petra Rađenovića (ispred prostorija Udruženja "4+") ukazati na objekte koji, prema njihovim tvrdnjama, nisu u skladu sa regulacionim planom.

Glavni razlozi nezadovoljstva su:

  • Izgradnja mimo standarda: Stanari tvrde da novi objekti direktno narušavaju kvalitet života u planski građenom naselju.
  • Gubitak parking mjesta: Izgradnja bi mogla oduzeti prostor namijenjen javnom parkingu, što bi dodatno pogoršalo ionako tešku situaciju sa parkiranjem u ovom dijelu grada.
  • Prenamjena javnog prostora: Građani upozoravaju da se prenamjena vrši na štetu stanovnika


Tokom konferencije za medije, koja će biti održana neposredno prije početka samog protesta, stanari planiraju iznijeti konkretne zahtjeve nadležnim organima. Takođe, namjeravaju ukazati na uočene nepravilnosti u postupcima izdavanja dozvola za sporne objekte.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ