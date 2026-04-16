Izmjena režima saobraćaja u Ulici Skendera Kulenovića: Radovi traju mjesec dana

Zbog radova u Ulici Skendera Kulenovića u Banjaluci, saobraćaj će se od 16. aprila odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve Gradske uprave Banjaluka obavještava građane da će od danas, 16. aprila, do 16. maja doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u Ulici Skendera Kulenovića.

Izmjena se odnosi na dio ulice od Solunske do Ulice Radoja Domanovića, gdje će zbog radova biti zauzeta jedna strana kolovoza.

Tokom trajanja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmjeničnim jednosmjernim propuštanjem vozila slobodnom površinom puta. Izmjena režima neophodna je radi izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza u ovoj prometnoj ulici.

Radove izvodi preduzeće „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad, a za vrijeme radova biće postavljena propisana privremena saobraćajna signalizacija.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", poručuju iz nadležnog Odjeljenja.