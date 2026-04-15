logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Besplatan prevoz iz Banjaluke za Donju Gradinu u nedjelju

Vensa Kerkez
0

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, grad Banjaluka organizuje besplatan prevoz građana za Donju Gradinu u nedjelju, 19. aprila.

Izvor: Borislav Zdrinja

U Gradskoj upravi je rečeno da će prevoz biti organizovan u osam časova sa parkinga kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.

Obezbijeđena su četiri autobusa, a povratak je po završetku komemoracije.

U nedjelju, 19. aprila, biće obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.

Ovaj dan je Vlada Republike Srpske proglasila Danom žalosti.

U zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 djece.

Tagovi

Donja Gradina Jasenovac prevoz Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

