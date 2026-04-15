Besplatan prevoz iz Banjaluke za Donju Gradinu u nedjelju

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, grad Banjaluka organizuje besplatan prevoz građana za Donju Gradinu u nedjelju, 19. aprila.

U Gradskoj upravi je rečeno da će prevoz biti organizovan u osam časova sa parkinga kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.

Obezbijeđena su četiri autobusa, a povratak je po završetku komemoracije.

Ovaj dan je Vlada Republike Srpske proglasila Danom žalosti.

U zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 djece.