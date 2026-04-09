U Kozarskoj Dubici i Spomen-području Donja Gradina 18. i 19. aprila biće obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Izvor: Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina

Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945) i 81. godišnjice proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac, pitanje izgradnje Memorijalnog centra u Donjoj Gradini ponovo se nameće javnosti.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ranije je najavljivao da će Srbija preuzeti glavninu finansiranja centra, ističući da će „ovdje nići veličanstveni memorijalni centar, a u Beogradu će takođe biti vidljiv njegov značaj“. Vučić je prošle godine upravo u Donjoj Gradini izjavio da će preuzeti brigu o izgradnji memorijalnog centra posvećenog žrtvama ustaškog režima u logoru Jasenovac i da će već 2026. godine u Donjoj Gradini biti vidljiv ogroman napredak.

Sve što smo od tada je dobili je nedavna izjava predsjednika Narodne Skupštine RS Nenada Stevandića i predsjednice Narodne Skupštine Srbije Ane Brnabić da je izgradnja memorijalnih centara u Beogradu i Donjoj Gradini, u znak sjećanja na Srbe stradale u genocidu izvršenom u NDH, prvorazredni nacionalni zadatak, čija realizacija treba da počne što prije.

Decenija obećanja: Najavljena gradnja "veličanstvenog Memorijalnog centra" u Donjoj Gradini još čeka

Zbog svega navedenog, i Pokret Sigurna Srpska (PSS) pokreće inicijativu za izgradnju spomenika u Donjoj Gradini.

"Pokrećemo inicijativu za izgradnju spomenika u Donjoj Gradini kao trajni podsjetnik na stradanje srpskog naroda i obavezu da se istina nikad ne zaboravi. Nedopustivo je da ovaj prostor do danas nema vrijedno obilježje", poručio je Draško Stanivuković predsjednik PSS-a.

Od ideje proteklo 10 godina

Ideja o memorijalnom centru seže još u 2016. godinu, a Narodna skupština Republike Srpske usvojila je idejno rješenje 2018. godine.

Tokom prethodnih godina Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik više puta su najavljivali početak radova i zajedničko finansiranje projekta – Srbija sa 80%, a Srpska sa 20%.

U junu 2024. godine predsjednik Srbije najavio je raspisivanje konkursa za izgradnju memorijalnih centara u Donjoj Gradini i Beogradu, uz naglasak na što hitniju realizaciju, na koju još uvijek čekamo.

