Filmske scene: Muškarac ukrao autobus u Tarčinu, zaustavljen u Jablanici

Prava drama odigrala se juče ujutro na području Tarčina kod Sarajeva, nakon što je muškarac ukrao autobus koji je bio parkiran u ovom naselju, a potom se njime odvezao prema Jablanici, gdje je vozilo i pronađeno.

Izvor: Shutterstock

Autobus je lociran nakon što je u Kantonu Sarajevo prijavljena njegova krađa.

Policijski službenici stanice Jablanica zaustavili su i kontrolisali vozilo na području ovog grada te utvrdili da je riječ o ukradenom autobusu, piše Klix.ba.

O svemu je potom obaviještena dežurna služba u Hadžićima, nakon čega je osumnjičeni uhapšen.

Kako je potvrđeno, o slučaju je upoznat i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji je naložio vraćanje autobusa vlasniku, kao i kriminalističku obradu osumnjičenog u nadležnosti Odjela kriminalističke policije Hadžići.

(Mondo)