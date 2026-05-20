Hapšenje u Banjaluci: Dva policajca "pala" zbog zelenašenja

Policajci M.S. i D.S. uhapšeni su u Banjaluci zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Policijskom upravom Banjaluka, sproveli su sinoć akciju u kojoj su uhapšeni M.S. i D.S. iz Banjaluke.

Kako je saopšteno iz MUP-a, oni se sumnjiče da su počinili krivično djelo „Zelenaštvo“.

Istražne mjere i radnje vođene su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po naredbama Okružnog suda u Banjaluci. Tokom dosadašnje istrage utvrđeno je da su uhapšeni pozajmili novac drugom licu, ali uz nesrazmjerno veliku kamatu, čime su svjesno iskoristili težak položaj oštećenog.

Nakon što se nad njima izvrši kompletna kriminalistička obrada, M.S. i D.S. će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti sprovedeni u prostorije Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka na dalje postupanje.

Ono što ovom slučaju daje posebnu težinu jeste činjenica da su uhapšena lica zapravo policijski službenici MUP-a Republike Srpske.

S obzirom na to da se radi o policijskim službenicima, protiv njih će odmah biti pokrenut i sproveden disciplinski postupak, te će biti suspendovani sa svojih radnih mjesta.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske naglašavaju da ostaju maksimalno posvećeni borbi protiv svih vidova kriminala. Poseban akcenat stavljaju na suprotstavljanje i rigorozno sankcionisanje nezakonitih aktivnosti pojedinaca unutar sopstvenih redova koji zloupotrebljavaju policijska ovlaštenja radi lične koristi.