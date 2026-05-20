logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Banjaluci: Dva policajca "pala" zbog zelenašenja

Hapšenje u Banjaluci: Dva policajca "pala" zbog zelenašenja

Autor Haris Krhalić
0

Policajci M.S. i D.S. uhapšeni su u Banjaluci zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom.

Hapšenje u Banjaluci: Dva policajca pala zbog zelenaštva Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Policijskom upravom Banjaluka, sproveli su sinoć akciju u kojoj su uhapšeni M.S. i D.S. iz Banjaluke.

Kako je saopšteno iz MUP-a, oni se sumnjiče da su počinili krivično djelo „Zelenaštvo“.

Istražne mjere i radnje vođene su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po naredbama Okružnog suda u Banjaluci. Tokom dosadašnje istrage utvrđeno je da su uhapšeni pozajmili novac drugom licu, ali uz nesrazmjerno veliku kamatu, čime su svjesno iskoristili težak položaj oštećenog.

Nakon što se nad njima izvrši kompletna kriminalistička obrada, M.S. i D.S. će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti sprovedeni u prostorije Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka na dalje postupanje.

Ono što ovom slučaju daje posebnu težinu jeste činjenica da su uhapšena lica zapravo policijski službenici MUP-a Republike Srpske.

S obzirom na to da se radi o policijskim službenicima, protiv njih će odmah biti pokrenut i sproveden disciplinski postupak, te će biti suspendovani sa svojih radnih mjesta.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske naglašavaju da ostaju maksimalno posvećeni borbi protiv svih vidova kriminala. Poseban akcenat stavljaju na suprotstavljanje i rigorozno sankcionisanje nezakonitih aktivnosti pojedinaca unutar sopstvenih redova koji zloupotrebljavaju policijska ovlaštenja radi lične koristi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS Banjaluka zelenaštvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ