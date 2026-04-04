logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Crnoj Gori: Policajac osumnjičen za zelenašenje i pribavljanje 160.000 evra koristi

Hapšenje u Crnoj Gori: Policajac osumnjičen za zelenašenje i pribavljanje 160.000 evra koristi

Autori Dušan Volaš Autori pobjeda
0

Uhapšen policajac u Crnoj Gori zbog sumnje da se bavio zelenašenjem.

Akcija policije u Nikšiću i Herceg Novom: Uhapšen službenik Uprave policije zbog davanja novca na ka Izvor: RINA.RS

Policija u Crnoj Gori je uhapsila policajca Vladimira Jovića zbog sumnje da se bavio zelenašenjem, piše "Pobjeda". On je uhapšen rano jutros zbog sumnje da je u julu 2024. godine pozajmio 50.000 evra na kamatu osobi koja je bila u teškom finansijskom stanu i uzimao je kamatu od šest odsto.

"Kako je krivičnim prijavom predstavljeno, uhapšeni policajac, V.J. je izvršio krivično djelo na način što je u julu 2024. godine, koristeći teško imovinsko stanje oštećenog lica, istom dao novac u iznosu od 50.000 evra, na zelenašku kamatu od 6% na mjesečnom nivou, a koju mu je kamatu oštećeni isplaćivao u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine u iznosu od po 3.000 evra mjesečno, nakon čega je oštećeni usled nemogućnosti vraćanja ostatka duga sa V.J. zaključio ugovor o prodaji nepokretnosti firme čiji je suvlasnik, kojim ugovorom je V.J. pribavio sebi nesrazmernu imovinsku korist u iznosu od oko 160.000 evra. Takođe, uhapšen je i njegov brat Aleksandar Jović (36) zbog sumnje da mu je pomagao u zelenašenju.

Njemu se na teret stavlja da je, u ime svog brata, u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine, od oštećenog lica jednom mjesečno preuzimao novac po osnovu zelenaške kamate i zaključivao ugovore kod nadležnog organa. Pretresom lokacija u Nikšiću i Herceg Novom koje koriste braća, pronađena je i oduzeta veća količina eksploziva i municije", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

Tagovi

Crna Gora zelenaštvo zelenašenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ