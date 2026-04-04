Hapšenje u Crnoj Gori: Policajac osumnjičen za zelenašenje i pribavljanje 160.000 evra koristi

Uhapšen policajac u Crnoj Gori zbog sumnje da se bavio zelenašenjem.

Policija u Crnoj Gori je uhapsila policajca Vladimira Jovića zbog sumnje da se bavio zelenašenjem, piše "Pobjeda". On je uhapšen rano jutros zbog sumnje da je u julu 2024. godine pozajmio 50.000 evra na kamatu osobi koja je bila u teškom finansijskom stanu i uzimao je kamatu od šest odsto.

"Kako je krivičnim prijavom predstavljeno, uhapšeni policajac, V.J. je izvršio krivično djelo na način što je u julu 2024. godine, koristeći teško imovinsko stanje oštećenog lica, istom dao novac u iznosu od 50.000 evra, na zelenašku kamatu od 6% na mjesečnom nivou, a koju mu je kamatu oštećeni isplaćivao u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine u iznosu od po 3.000 evra mjesečno, nakon čega je oštećeni usled nemogućnosti vraćanja ostatka duga sa V.J. zaključio ugovor o prodaji nepokretnosti firme čiji je suvlasnik, kojim ugovorom je V.J. pribavio sebi nesrazmernu imovinsku korist u iznosu od oko 160.000 evra. Takođe, uhapšen je i njegov brat Aleksandar Jović (36) zbog sumnje da mu je pomagao u zelenašenju.

Njemu se na teret stavlja da je, u ime svog brata, u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine, od oštećenog lica jednom mjesečno preuzimao novac po osnovu zelenaške kamate i zaključivao ugovore kod nadležnog organa. Pretresom lokacija u Nikšiću i Herceg Novom koje koriste braća, pronađena je i oduzeta veća količina eksploziva i municije", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.