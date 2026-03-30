Prekršaj na auto-putu: Uhapšena Mirjana Pajković, vozila preko 200 kilometra na čas (VIDEO)

Bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković uhapšena je danas jer je auto-putem vozila preko 200 kilometra na čas.
“Imenovana je uhapšena zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine – upravljanja vozilom brzinom od 202 km/h”, navela je policija na mreži X.
Službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz Podgorice.
