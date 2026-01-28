Seks skandal trese Vladu Crne Gore: Objavljeni intimni snimci službenice državnog ministarstva

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković i bivši savjetnik predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić u centru su pažnje seks skandala koji trese vladu te zemlje.

Izvor: Shutterstock

Nakon što su se krajem decembra u javnosti pojavili eksplicitni snimci Mirjane Pajković, ona je za to proglasila odgovornim Vukšića, podnijevši krivičnu prijavu protiv njega.

Vukšić je potom odbacio, kako navodi, "sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti Pajković i distribuciju spornih snimaka".

"Te sadržaje sam prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama", naveo je Vukšić.

On je uoči Nove godine podnio ostavku na poziciju savjetnika predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, dok je Pajković ostavku podnijela u petak. Oboje su naveli da su razlozi privatne prirode.

Šta kažu obje strane

Vukšić tvrdi da mu je Pajković u oktobru 2024. godine protivpravno otuđila mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen, čime mu je, kako navodi, "grubo povrijeđena privatnost".

Prema njegovim riječima, nakon toga je nastao audiosnimak na kojem se čuje kako joj prijeti. Poziv je, kako kaže, upućen sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića. On tvrdi da je Pajković krajem decembra 2025. godine, u krivičnoj prijavi protiv njega, dostavila i taj snimak, "stvarajući lažan utisak da je riječ o sadašnjem događaju, a ne o onom od prije više od godinu dana".

Navodi da je u tom snimku upotrijebio grube riječi kao reakciju na krađu i zloupotrebu mobilnog telefona.

"Te riječi, bez obzira na njihov sadržaj, ne predstavljaju niti mogu predstavljati dokaz bilo kakvog krivičnog djela u vezi sa nastankom ili distribucijom fotografija i videosnimaka na društvenim mrežama, jer se radi o potpuno odvojenim pravnim pitanjima. Uprkos tome, danas se svjesno pokušava izvršiti zamjena teza, u kojoj se ja, kao oštećeni, nastojim predstaviti kao izvršilac krivičnog djela, a lice koje je protivpravno postupalo, odnosno ukralo telefon, kao žrtva", istakao je Vukšić.

On je dodao i da je u martu 2025. godine, sa nepoznatog broja, primio "uznemirujuće poruke" sa pomenutim audiosnimkom na kojem se čuje njegov glas, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda. Kako kaže, to je shvatio kao poruku da će audiosnimak biti objavljen ukoliko ne ispoštuje "instrukcije".

Tada je, prema njegovim riječima, policiji prijavio Pajković i NN lice zbog pokušaja ucjene.

"Čak i nakon svega prethodno navedenog, M. P. me je telefonski kontaktirala navodeći da treba ‘nešto da joj završim’, odnosno da se ‘iskupim’ zbog audiosnimka koji je nastao isključivo kao posljedica krađe mog telefona od strane M. P.", rekao je Vukšić.

Smatra da je Pajković sporni snimak dostavila uz krivičnu prijavu kako bi se izvršila diskriminacija njega upravo u vrijeme izbora sudije Ustavnog suda.

Dodao je i da je u januaru ove godine podnio prijavu protiv Pajković zbog lažnog prijavljivanja u vezi sa distribucijom spornih fotografija i videosnimaka na društvenim mrežama.

"Radi zaštite ličnog integriteta i bezbjednosti svoje porodice, podnijeću prijave i pokrenuti postupke protiv svih osoba koje su me putem društvenih mreža lažno optuživale, upućivale prijetnje, uvrede i pozive na linč, uključujući i poslanika u Skupštini Crne Gore koji me je javno označio kao ‘nasilnika’. Slijediće odgovarajući sudski postupci za naknadu štete. Istina u ovom slučaju neće se utvrđivati na društvenim mrežama ili u medijima, već isključivo pred nadležnim institucijama. Na takav ishod sam spreman i na njemu insistiram", poručio je Vukšić.

S druge strane, Pajković tvrdi da joj je Vukšić i prije objavljivanja spornih snimaka prijetio u jednoj televizijskoj emisiji, kada je rekao da će "cijela Crna Gora imati da vidi" kompromitujuće fotografije i snimke tadašnje javne funkcionerke.

Za sada nije poznato da li će ovaj slučaj dobiti sudski epilog, s obzirom na to da se tužilaštvo još nije oglasilo.

(Klix)