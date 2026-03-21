Mirjana Pajković najavila nove snimke na OnlyFans-u: "Među najpraćenijima sam, Balkan je srušio platformu"

Mirjana Pajković najavila nove snimke na "OnliFens" platformi.

Mirjana Pajković, bivša crnogorska funkcionerka i advokatica je nedavno otvorila nalog na "Onli Fens" platformi o čemu je govorila u velikom intervjuu za "MONDO Crna Gora". Komentarisala je rad institucija u Crnoj Gori u njenom slučaju i tvrdi da policija i tužilaštvo ne reaguju na prijave i prijetnje.

"Smatram da je moj slučaj pokazao slabosti naših institucija i društva. Moj problem više nije samo moj - on pokazuje začarano stanje u kojem se žene u Crnoj Gori, ali i generalno na Balkanu, nalaze.

Od nas se očekuje da budemo poslušne, da ispunjavamo društvene norme, da radimo i ostvarujemo prihode. Ali, čim pokušamo da izađemo iz tih okvira, javno ukažemo na nepravilnosti ili sebi dozvolimo slobodu koja nikome ne šteti, to postaje ogroman društveni problem", započela je Mirjana Pajković.

Nedavno je otvorila nalog na "Onli Fens" platformi. Objavila je snimak iz đakuzija na kom se vide ženska stopala u kadi, dok se u pozadini čuje nepoznati muški glas. Ona je nazvala snimak "Ako se tajne o bezbjednosti čuju u džakuziju ostaju li tajne ili mogu na OnliFensu" i ostavila je link ka svom profilu.

"Želim da kažem da je Balkan bukvalno 'srušio' tu platformu. Trenutno sam u dva odsto kreatora po broju pregleda i aktivnosti, definitivno vladamo tu.

Sam sadržaj koji se tu kreira je slobodan za svakog kreatora, nema uslova kako ćete održavati pažnju na svom profilu na toj platformi ili kako ćete mobilisati ljude koji vas poštuju.

Smatram da je legitiman način da se ima platforma za doniranje, ne šteti nikom i može da koristi društvu. Način finansiranja toga bih uporedila sa finansiranjem političkih subjekata s obzirom da sam i sama bila deo toga, a i osnovala sam svoj politički subjekt.

Smatram da je mnogo korektnije da imam svoju platformu gdje će donirati novac oni koji vas poštuju, nego da se izvlači novac iz državne kase za političke subjekte. Ili još gore, da zapošljavamo ljude i da ih tjeramo da dio plate uplaćuju u političke partije. To je poraz dostojanstva", dodala je ona.

Najavila je nove snimke na toj platformi, ali joj to nije konačni cilj. Želi da se bori za prava žena i osnaživanje samohranih majki i djece.

Da podsjetimo, nedavno su se pojavili novi intimni snimci na kom se vidi Mirjana Pajković sa, navodno odbeglim Nikolom Drecunom. Ona je u centru pažnje u regionu od otkrića fere sa Dejanom Vukšićem, bivšim direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i savetnikom za bezbjednost predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Njihov intimni snimak je procurio u javnost nakon čega je nastao haos u regionu - oboje su podnijeli ostavke, uslijedile su međusobne optužbe, krivične prijave... Sukob Pajković i Vukšića je dodatno eskalirao nakon njegove optužbe da je ona navodno povezana sa pripadnicima “kavačkog klana”.

Ona je izjavila da je njihov sukob nastao kada je ona odbila da svjedoči u jednom postupku zbog čega joj je prijećeno. Pajković takođe tvrdi da se na tim intimnim snimcima nalazi ona sa njim, dok je on to negirao. On je negirao da je on te snimke plasirao u javnost.