Teška nesreća u RiTE Gacko: Radnik pao sa velike visine, helikopterom MUP-a hitno prebačen na UKC RS

Mladić koji je teško povrijeđen u RiTE Gacko prebačen je iz Bolnice Trebinje helikopterom MUP-a RS na dalje liječenje u UKC RS u Banjaluci.
Mladić koji je teško povrijeđen u Rudniku i Termoelektrani Gacko iz Bolnice Trebinje prebačen je na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, potvrđeno je za ATV iz Bolnice Trebinje.
Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pao sa velike visine tokom rada u RiTE Gacko.
Pacijent je prvobitno bio primljen u trebinjsku bolnicu, gdje je i operisan prije transporta za Banjaluku.
“Pacijent je primljen u Bolnicu Trebinje. Nije životno ugrožen, ali su povrede ozbiljne. Jedna operacija je urađena u Bolnici Trebinje, nakon čega je helikopterom MUP-a Republike Srpske prebačen na dalje liječenje u UKC Republike Srpske”, rekla je Tanja Novarlić, načelnica Odjeljenja intenzivne njege Bolnice Trebinje.
Konstatovane teške tjelesne povrede
Iz Doma zdravlja u Gacku potvrdili su da je mladić zadobio teške tjelesne povrede.
Ustanovljene su sljedeće povrede:
- Otvoreni prelom zgloba koljena
- Multifragmentarna fraktura butne kosti druge noge
- Prelom skočnog zgloba
- Prelom jednog rebra
- Rasjekotina jezika
ATV nezvanično saznaje da mladić nije iz Gacka.