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Teška nesreća u RiTE Gacko: Radnik pao sa velike visine, helikopterom MUP-a hitno prebačen na UKC RS

Teška nesreća u RiTE Gacko: Radnik pao sa velike visine, helikopterom MUP-a hitno prebačen na UKC RS

Autor Haris Krhalić
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Mladić koji je teško povrijeđen u RiTE Gacko prebačen je iz Bolnice Trebinje helikopterom MUP-a RS na dalje liječenje u UKC RS u Banjaluci.

rite.jpg Izvor: Shutterstock

Mladić koji je teško povrijeđen u Rudniku i Termoelektrani Gacko iz Bolnice Trebinje prebačen je na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, potvrđeno je za ATV iz Bolnice Trebinje.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pao sa velike visine tokom rada u RiTE Gacko.

Pacijent je prvobitno bio primljen u trebinjsku bolnicu, gdje je i operisan prije transporta za Banjaluku.

“Pacijent je primljen u Bolnicu Trebinje. Nije životno ugrožen, ali su povrede ozbiljne. Jedna operacija je urađena u Bolnici Trebinje, nakon čega je helikopterom MUP-a Republike Srpske prebačen na dalje liječenje u UKC Republike Srpske”, rekla je Tanja Novarlić, načelnica Odjeljenja intenzivne njege Bolnice Trebinje.

Konstatovane teške tjelesne povrede

Iz Doma zdravlja u Gacku potvrdili su da je mladić zadobio teške tjelesne povrede.

Ustanovljene su sljedeće povrede:

  • Otvoreni prelom zgloba koljena
  • Multifragmentarna fraktura butne kosti druge noge
  • Prelom skočnog zgloba
  • Prelom jednog rebra
  • Rasjekotina jezika

ATV nezvanično saznaje da mladić nije iz Gacka.

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Tagovi

RiTE Gacko UKC RS nesreća

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