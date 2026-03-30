"Policija demonstrirala bahatost i silu": Oglasila se Mirjana Pajković nakon hapšenja, jurila auto-putem 202 km/h

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Mirjana Pajković kažnjena je sa 1000 evra i zabranom vožnje zbog brzine od 202 km/h.

Oglasila se Mirjana Pajković nakon hapšenja

Bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković potvrdila je za Portal RTCG da je kažnjena sa 1000 evra, četiri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas. Podsjetimo, ona je jutros uhapšena zbog nesavjesne vožnje.

Pajkovićki je novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom izrekao sudija za prekršaje.

"Policija je demostrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provjera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumijem takvo ponašanje policije. Posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je konstatovao i sudija uz zamjerke. Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži IKS", kazala je Pajković.

Pajković je nakon saslušanja puštena na slobodu.

Podsjetimo, Mirjana Pajković je ranije dospjela u žižu regionalne javnosti nakon skandala u koji je navodno bio umiješan i bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i savjetnik predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

