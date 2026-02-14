logo
Policija traga za zelenašem iz Novog Grada: "Ojadio" četiri sugrađanina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Policija u Novom Gradu podnijela je izvještaj protiv D.R. zbog sumnje na zelenaštvo nad četiri osobe. Osumnjičeni je trenutno nedostupan i za njim je raspisana potraga.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Policijski službenici Policijske stanice Novi Grad podnijeli su 12. februara Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv D.R. iz Novog Grada.

Kako je saopšteno, D.R. se sumnjiči za zelenašenje na štetu četiri osobe iz Novog Grada.

Prema navodima policije, osumnjičeni je tokom 2024. godine davao novac na zajam, pri čemu je, kako se sumnja, iskorištavao teško imovinsko stanje oštećenih. Na taj način je, prema sumnjama istražnih organa, za sebe ugovorio i pribavio nesrazmjernu protivpravnu imovinsku korist.

Osumnjičeni je trenutno je nedostupno policijskim službenicima, a za njim je raspisana potraga.

O daljim koracima u ovom predmetu odlučivaće Okružno javno tužilaštvo Prijedor.

