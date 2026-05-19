Asteroid proleteo tik pored Zemlje: Bio nam je 4 puta bliže nego Mjesec, otkriven u posljednji čas

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Asteroid pod nazivom 2026 JH2 prošao je rano jutros u neposrednoj blizini Zemlje. Prema proračunima astronoma, nije postojala opasnost od sudara, iako je nebesko telo prošlo na veoma maloj udaljenosti od naše planete.

Najbliži prilaz zabilježen je u 00:58 posle ponoći (utorak, 19. maj). U tom trenutku, asteroid se nalazio na oko 92.000 kilometara od površine Zemlje. Da bismo razumjeli koliko je to blizu u kosmičkim razmerama, treba podsjetiti da je Mjesec u proseku udaljen oko 384.000 kilometara - što znači da nam je ovaj posjetilac prišao četiri puta bliže od našeg prirodnog satelita.

Asteroid 2026 JH2 nije bio poznat naučnicima do pre samo nekoliko dana. Primijećen je 10. maja putem opservatorije Mount Lemmon Survey u Arizoni, koja se bavi praćenjem objekata koji prolaze blizu Zemlje (NEO – Near-Earth Objects).

Veličina ovog asteroida procjenjuje se na 14 do 30 metara, što je otprilike veličina putničkog autobusa ili manje zgrade. On pripada grupi "Apolon" asteroida, čije se orbite sijeku sa Zemljinom, zbog čega su pod stalnim nadzorom stručnjaka.

Bez opasnosti, ali pod budnim okom

Iako je rastojanje bilo malo, astronomi su odmah utvrdili da ne postoji rizik od udara. Proračuni putanje su od početka pokazivali da će 2026 JH2 bezbedno proći pored nas.

Prolazak nije bio vidljiv golim okom, već isključivo profesionalnim teleskopima, a čitav događaj su pratili međunarodni astronomski programi koji evidentiraju svako približavanje ovakvih objekata.

Slučaj asteroida 2026 JH2 izazvao je interesovanje naučnika prvenstveno zbog male udaljenosti i kratkog vremena koje je prošlo od trenutka detekcije do samog prolaska. Iako nije bilo razloga za paniku, ovaj događaj je još jedan podsjetnik na važnost neprekidnog nadzora svemirskih tijela koja lutaju u blizini naše planete.

(Euronews/MONDO)

